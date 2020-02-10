Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске началась

О том, что эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске начнется в начале февраля, говорили уже давно. Прогнозы эпидемиологов сбылись. Только за прошедшую неделю с жалобами на простуду в постели оказался каждый шестидесятый житель города.

-За прошедшую неделю с симптомами болезни в больницы обратились 9 тысяч 669 человек, - рассказывает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Больше всего среди заболевших детей - 7 тысяч 863. Эпидемический порог превышен на 11%.

В регионе общее число температурящих больных также выросло. За неделю на прием к врачу пришли 27 тысяч человек. Это совсем рядом с эпидемией - ниже ее уровня на 9%. Очень много среди заболевших детей.

Вирусологи сообщают, что активно распространяется грипп - вирусы А и В. Чтобы остановить эпидемию, на неделе полностью закрывались 140 школ и 24 детских сада в регионе. Частично, в нескольких классах, это пришлось сделать в 49 школах и 60 детских садах региона.

Что касается соседних регионов, то самая тяжелая ситуация по гриппу и ОРВИ в граничащей с Китаем Чите. К сегодняшнему дню эпидпорог в этом городе превышен на 31,6%. Особенно много больных среди взрослых - на 74% выше опасного уровня. В больницу в связи с тяжелым состоянием попало 12, 9 заболевших детей и 8,4% взрослых. Глава региона Александр Осипов призвал Минздрав разобраться, в чем причина разгула болезни.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ

1. Реже бывайте на массовых мероприятиях, в магазинах и в транспорте

2. Пользуйтесь маской в помещениях, где много людей.

3. Если нет маски, сделайте марлевую повязку.

4. Избегайте тесного общения с людьми, которые чихают и кашляют.

5. Несколько раз в день мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

6. Промывайте полость носа.

7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

8. Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

9. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

10. Ешьте продукты, содержащие витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).