Индекс буузы в Иркутске и Улан-Удэ: где любимое блюдо жителей Прибайкалья дороже

В Иркутске - позы, в Улан-Удэ - буузы. Но все понимают, о чем речь, - о самом любимом у жителей двух соседних регионов блюде, которое на Байкале умеют готовить так, что пальчики оближешь. И пусть приезжим объясняют, что это «что-то похожее на манты и хинкали», мы-то знаем, наше вкуснее! До Нового года по лунному календарю - Сагаалгана - остается пара недель. И в национальном банке Бурятии подсчитали, как изменились цены на главное блюдо праздника.

- «Индекс буузы» показал - продуктовый набор для приготовления национального мясного блюда номер один за год подорожал на 4,2%, - говорит заместитель управляющего отделением НБ Республики Бурятия Сибирского ГУ Банка России Борис Цыденов. - Для сравнения: в 2018 году прирост составил 9,5%. Индекс снизился, так как за год подешевели свинина, которой стало производиться больше, и яйца.

«Комсомолка» решила дополнить индекс бууз. Мы посмотрели, как менялись цены в Иркутске. Рецепт взяли классический, тот же, что и в НБ Бурятии: 70% говядины, 20% свинины и 10% лука. Увы, но сравнение вышло не в пользу Приангарья. В Бурятии цены на мясо ощутимо дешевле, поэтому и 10 - 12 поз из отборного мяса стоят и стоили гораздо дешевле. В Иркутске за год стоимость говяжьей вырезки выросла на 5,7%, а мякоти свинины сразу на 16%. А общий индекс поз вырос на 8%.

Смотрим, сколько будет стоить, если самим готовить это блюдо сейчас. (Цены Росстата на конец 2019 года в городах Иркутск и Улан-Удэ)