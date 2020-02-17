2020-02-17T03:43:45+03:00
Общество

Погода в Иркутске 17 февраля: ждать ли сегодня похолодания

Погода в Иркутске на ближайшие дни
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске 17 февраля: ждать ли сегодня похолоданияПогода в Иркутске 17 февраля: ждать ли сегодня похолоданияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Зима образца 2019-2020 года настолько сибиряков избаловала, что если раньше жаловаться на непогоду начинали при отметке на градуснике примерно в 25 градусов, то сейчас и -17 днем уже «дубак». Но расстраиваться поводов пока нет. Синоптики обещают сегодня, 17 февраля, днем всего -4..-6 градусов.

- В городе в понедельник малооблачно, без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер дует северо-восточный со скоростью 2-7 м/с.

В целом такая погода продлится ближайшие три дня, сообщает портал «Гисметео». Завтра утром -17…-19, днем потеплеет до -5. В среду, 19 февраля утром -18 градусов, днем столбики уличных термометров покажут -8.

Что касается региона в целом, то в Приангарье в северных районах 17-го числа небольшой снег, в остальных районах – без осадков. Облачность переменчивая, ветер ожидается северо-западный, юго-западный в западных и центральных районах юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем на территории Иркутской области всего -3…-8. Как отмечают в Иркутском Гидрометцентре, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья -2…+3, местами -3…-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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