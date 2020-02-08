Погода на 8 февраля в Иркутске: днем до -6

Потепление, пришедшее в Иркутск в конце рабочей недели, порадует горожан и в эти выходные. Уже в субботу, 8 февраля столбик термометра в нашем городе покажет вполне комфортные для начала февраля -4, -6 градусов. Снега не ожидается, подует северо-западный ветер 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность. Правда местами возможен небольшой снег, днем в западных, северных и верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -2,-7 градусов, при облачной погоде -11,-16, местами в западных районах -1,+4.

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