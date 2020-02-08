Арестованному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили разрешат тренироваться в СИЗО

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, который почти неделю содержится в московском следственном изоляторе №4, возможно сможет продолжить тренировки, даже находясь под стражей. Напомним, 3 февраля 235-й гарнизонный военный суд арестовал спортсмена из Бурятии на два месяца после нападения на росгвардейца в Москве. В изоляторе Георгий пробудет как минимум до 1 апреля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Условия содержания боксера стали известны после того, как на днях его посетили уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева а также начальник УФСИН России по Москве Сергей Мороз. Во время встречи, Георгий отметил, что жалоб у него нет.

- Он сказал, что условия содержания в изоляторе удовлетворительные, отношение сокамерников и сотрудников учреждения доброжелательные,со здоровьем у него также все в порядке, - сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Москве. - Учитывая, что Кушиташвили профессиональный спортсмен, вопрос поддержания спортивной формы для него очень важный. Поэтому Татьяна Потяева попросила руководство предоставить боксеру возможность для тренировок. Также омбудсмен договорились поддерживать постоянную связь и оперативно обмениваться информацией, связанной с защитой прав и интересов Георгия Кушиташвили, с коллегой из Бурятии Юлией Жамбаловой.

Еще раз кратко напомним суть инцидента который произошел с Георгием. В прошлые выходные Георгий Кушиташвили вместе с другом, тоже боксером, был задержан сотрудниками Росгвардии, которые патрулировали один из районов столицы. По версии Росгвардии, увидев полицейских, Кушиташвили и его приятель скрылись подъезде жилого дома. Там спортсмены повели себя агрессивно и один из них нанес удар оперативнику в лицо, якобы сломав ему нос. Но и на этом инцидент не был исчерпан. Во время досмотра у Кушиташвили якобы в присутствии понятых нашли пакетик с порошком (позже экспертиза показала, что это наркотики, - Прим. Авт). В итоге бурятского боксера вместе с другом доставили в отдел. Было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Кстати, Георгий Кушиташвили был одним из главных кандидатов на участие в Олимпиаде 2020 в Токио в весовой категории до 81 кг. теперь на Играх спортсмен точно не выступит. В федерации бокса России сообщили, что на время следствия он будет отстранен из состава сборной России.

- Игры - это его главная цель в жизни, - рассказывал «КП-Иркутск» тренер Георгия Кушиташвили Владимир Никонов, который работал с Георгием в Бурятии. - Поэтому в то, что он мог заниматься какими-то другими делами кроме спорта, я не верю.

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