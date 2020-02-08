2020-02-08T15:22:10+03:00
Происшествия

Газовый баллон мог взорваться в любую минуту: сосед спас 15-летнего подростка из горящего дома в Бурятии

Мужчина вовремя заметил горящий дом [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Газовый баллон мог взорваться в любую минуту: сосед вывел 15-летнего подростка из горящего дома в Бурятии. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧСГазовый баллон мог взорваться в любую минуту: сосед вывел 15-летнего подростка из горящего дома в Бурятии. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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Пожар в соседском доме, житель поселка Ильинка в Бурятии Игорь Песчерков увидел днем, 8 февраля. Мужчина заметил, как горит котельная, пристроенная к дому, а также его крыша. Он сразу вызвал пожарных, а чтобы не терять время, решил сам забежать внутрь горящего здания, чтобы проверить есть ли там жильцы. Предчувствие Игоря не подвело. Внутри он нашел 15-летнего подростка, которому помог выбраться на улицу.

Вскоре прибыли пожарные, которые, забравшись внутрь котельной, вытащили из нее газовый баллон. Оказалось, что он мог взорваться в любую минуту. Пожар потушили, но огонь успел полностью уничтожить котельную и повредить крышу. Дом не сгорел, но сильно закоптился изнутри, все конструкции здания целы.

Тот самый газовый баллон. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Тот самый газовый баллон. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. – По предварительной информации, ею мог послужить перекал трубы дымохода в котельной, из-за неправильной печной разделки.

Чтобы избежать пожара по причине перекала трубы дымохода, спасатели советуют не оставлять топящиеся печи без присмотра. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции (разделка) не должно быть меньше 50 см.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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