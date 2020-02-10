“Комсомолка” подвела итоги конкурса “Преображение”

Мама… Как много в этом слове. Она всегда поддержит своих детей в трудную минуту, даст добрый совет и согреет своим теплом. Мама всегда готова прийти на помощь, остановить коня на скаку и войти в горящую избу – лишь бы помочь своему чаду. Она хранит семейный очаг и поддерживает уют в доме. И в череде забот и домашних дел совсем забывает о самом главном: о самой себе. “Комсомолка” решила помочь мамочкам поверить в себя и вновь влюбиться в свое отражение в зеркале. Специально для этого мы запустили конкурс “Преображение”. И вот – итоги подведены, а победительницы получили приятные подарки – как раз для красоты!

Напомним, конкурс проходил с ноября по конец декабря. Конкуренция была нешуточной: приняли участие 59 конкурсанток. Это и молодые, и многодетные, и мамы, воспитывающие особенных детей. Каждая из них рассказала, почему хочет одержать победу: кто-то хочет изменить свою жизнь, кому-то перестал нравиться собственный образ, а кто-то просто хочет попробовать что-то новое. В итоге мы выбрали трех победительниц – так давайте же с ними познакомимся!

Абсолютным лидером читательского голосования стала Дарья Габаидзе. В свои 28 лет она успела стать мамой двух дочек – старшей три года, а младшей только исполнился годик. За то, чтобы именно она выиграла в конкурсе “Преображение”, проголосовали 678 человек.

Дарье Габаидзе легко удается совмещать заботу о детях и ведение семейного бизнесаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В наше время нам нужно быть не только хорошими женами и любящими мамами, но при этом также оставаться красивыми, жизнерадостными и активными женщинами, - считает Дарья.

Дарья, кстати, не только занимается детьми, но еще и вместе с мужем содержит бизнес. Воспитывать дочек помогают бабушки и дедушки. Куда ж без них?!

- Младшая дочка занимается грудничковым плаванием, - рассказывает Дарья. – Старшая тоже плавала, но сейчас мы отдали ее в танцы.

Еще двух победительниц конкурса выбрали сотрудники “Комсомольской правды”. Первой из них стала мама троих детей Дарья Груздева. Кстати, она начала работать над своим преображением задолго до того, как решила принять участие в конкурсе. Дарье удалось сбросить целых 15 килограммов!

Дарье Груздевой удалось самостоятельно похудеть на 15 килограммов еще до старта конкурса "Преображение"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я состою в клубе активных родителей, и там проводился “марафон похудения”, - делится Дарья. – Специально в фитнес-клуб я не ходила, просто старалась больше гулять с детьми, и много ходила пешком. Ну и еще время от времени у нас во дворе активные жители устраивали зарядку, я тоже старалась заниматься. И таким образом сбросила больше всех, и заняла первое место.

- Я горжусь всеми своими детьми и очень хочу, чтобы они тоже мной гордились, - говорит Дарья.

Еще одна победительница - Ирина Михеева. Воспитывает трех ребятишек. Самой старшей дочке уже 14 лет, и она уже успела стать настоящим предпринимателем!

В желании поучаствовать в конкурсе "Преображение" Ирину Михееву поддержала вся семьяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Она у меня очень самостоятельная – сама заработала себе на курсы бровистов, делая маникюр своим подружкам, и теперь у нее уже есть образование в сфере красоты, - рассказывает о своей дочери Ирина.

- “Преображение” помогло мне вырваться из этой рутины, и я этому очень рада, - говорит о конкурсе Ирина.

Всех победительниц мы наградили в пресс-центре «КП», вручили им подарочные сертификаты от партнеров – стоматологической клиники «Элит Дент», «Арт Салона», подарки от компаний "Мягкое золото Сибири" и «Эм-курунга».