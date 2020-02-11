2020-02-11T10:13:40+03:00
Общество

Ледовая переправа на Ольхон открыта

Ледовая переправа на Ольхон открылась 11 февраля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ледовая переправа на Ольхон открытаЛедовая переправа на Ольхон открытаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Отличная новость для любителей зимнего отдыха на Байкале! Ледовая переправа на остров Ольхон наконец, открыта! Она проходит из залива Куркут до залива Иркутская губа по акватории Малого Моря.

Перед открытием, лед, конечно, обследовали комиссия ГИМС, специалисты дорожной службы, инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации Ольхонского района. После замеров, выяснилось, что толщина льда в месте переправы, протяженность которой составит 10 км 600 метров, а грузоподъемность 10 тонн, составляет от 65 см до 1 метра. Это полностью соответствует всем параметрам безопасности! А это значит, что с 11 февраля переезд начинает работу в круглосуточном режиме.

- Автомобилистам необходимо строго соблюдать предписания дорожных знаков, ограничивающих вес и скорость автомобилей, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Самовольный выезд на лед грузовых автомобилей категорически запрещен, как и выезд за пределы трассы. Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов на акватории Байкала, техника может провалиться под лед. Для безопасности водителей, края дороги обозначили ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установили информационные стенды.

Добавим, что отслеживать толщину льда на переправе на Ольхон будут ежедневно. Причем делать это будут с помощью автономного ледового комплекса. Этот комплекс предназначен для регистрации температуры в окружающем воздухе, в толще льда и в подледном слое воды.

- Устройство позволяет постоянно контролировать толщину снежного и ледового покровов, - продолжают спасатели. - Собранную информацию мы будем в реальном времени через интернет передавать ученым, которые проанализируют данные и сделают прогнозы по использованию переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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