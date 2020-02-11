2020-02-11T13:32:19+03:00
Спорт

Календарь игр группы В чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

Календарь игр группы В был скорректирован после того, как стало известно, что участие не сможет принять сборная Китая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Сборная Сомали вновь приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом.Сборная Сомали вновь приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Стал известен обновленный календарь игр чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, который с 1 по 6 марта пройдет в Иркутске. Напомним, переверстывать расписание матчей пришлось после того, как стало известно, что сборная Китая не сможет принять участие в мировом форуме из-за вспышки коронавируса.

- Относительно первоначального варианта, сборные Швейцарии и Монголии поменялись местами, что позволило выровнять суммарные рейтинги команд в подгруппах, которые определяются на основе результатов прошлого чемпионата мира, - сообщили организаторы чемпионата мира. - Вместо матчей плей-офф за 9-12 места будет проведен однокруговой турнир за 9-11 места из трех матчей. Скорректировано также время начала некоторых матчей.

А теперь о регламенте турнира. Всего, в группе В будут сыграно 40 матчей, большая часть которых пройдет в два тайма по тридцать минут. Полуфинальные встречи, матч за третье место и финал пройдут в два тайма по 45 минут. Увидеть матчи группы В можно с 1 по 6 марта 2020 года на иркутских стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» и шелеховском «Строителе». Игра за бронзовые медали и финал пройдут на стадионе «Труд»,

Что касается группы А, в которой сыграют сильнейшие сборные мира - России и Швеции, то расписание матчей в этой части соревнований можно посмотреть здесь.

КОНКРЕТНО

ОБНОВЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИГР В ГРУППЕ В

.

.

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020: где смотреть игры сборных России, Швеции, Финляндии (Подробности)

Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске из-за коронавируса (Подробности)

Где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: путеводитель по стадионам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Поветкин – Диллиан Уайт: «Русский витязь» сразится с претендентом на титул чемпиона мира
Менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, который пройдёт весной, вероятнее всего, в апреле 2020 года
Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе: «Мы созванивались с Шуниным, я извинился за свой грубый фол против него»
Кубок Париматч Премьер стал первым трофеем Эсекьеля Понсе в «Спартаке». После победы в межсезонном турнире аргентинский нападающий рассказал kp.ru о своих голах, о методах главного тренера команды Доменико Тедеско и о наказании за грубую игру
Федор Смолов впервые играет в свой день рождения. Прямая трансляция матча Сельта-Севилья
Футбол, матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата Испании по футболу
Новости 24