Конфронтация между опорой на собственные силы и санкциями

В обстановке пристального внимания международного сообщества проходил V Пленум ЦК ТПК седьмого созыва. На нем Председатель ТПК Ким Чен Ын заявил, что корейско-американская конфронтация, продолжающаяся из века в век, на сегодня дает очевидную картину, сжатую в конфронтацию между опорой на собственные силы и санкциями.

Если анализировать нынешние отношения между КНДР и США, то можно понять, что они все еще не сдвинулись с мертвой точки, хотя были проведены трехразовые корейско-американские саммиты и переговоры и принято совместное заявление Сингапурского саммита от 12 июня, стремящееся к установлению новых отношений между двумя странами. Двуликость США, которые, с одной стороны, твердят о мирных диалогах и переговорах, а за кулисами повышают уровень всесторонних санкций и военной угрозы против партнера диалога, позволяет еще раз осознать подлинную суть американской «мирной стратегии». Одним словом, подлинное нутро США нельзя рассматривать иначе, чем намерение злоупотреблять корейско-американским диалогом, в котором отражены миролюбивые чаяния КНДР и других стран мира, для достижения своей гнусной политической и дипломатической цели, направленной на благополучное проведение президентских выборов в новом году и обеспечение стабильности госполитики, и до конца изолировать, удушить и уничтожить эту страну с применением более жестоких санкций.

В сложившейся обстановке Ким Чен Ын для защиты суверенитета, права на существование, высшей безопасности государства и создания переломной ситуации в стране созвал пленум, основным духом которого является баталия за фронтальный прорыв. Отсюда можно сделать вывод: нынешние корейско-американские отношения стали всесторонней конфронтацией между опорой на собственные силы и санкциями.

В условиях жесточайших санкций и блокады само существование КНДР считается чудом. Тем более что достижения опоры на собственные силы и реалия в этой стране проектируют перспективу этой острой конфронтации.

В конце прошлого года и в условиях жестоких санкций корейцы только собственными силами воздвигли современные город Самчжиён, Яндокскую бальнеологическую зону культурного отдыха, Чунпхёнский тепличный овощеводческий сельхозкооператив и лесопитомник, Пхальхянскую плотину Оранчхонской ГЭС, которые подряд вступили в эксплуатацию, что нельзя не назвать чудом в подлинном смысле этого слова. В отрасли сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятные климатические условия, превышен уровень рекордного года урожая, непрестанно идет строительство Вонсан-Кальмаского приморского туррайона, Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений, Танчхонской ГЭС и других важнейших объектов для развития государства; многоступенчато, непрерывно достигнуты успехи в развитии металлургической и угольной промышленности, производства стройматериалов, легкой индустрии и всех других отраслей народного хозяйства. Это является поистине серьезным ударом по концепции всевластия санкций.

В самом деле с тех пор, как появилось слово «санкция», в нынешнем мире не найдешь другой страны, которая живет в условиях столь крайних санкций и блокады, какие выпали на долю КНДР, и настойчиво прорывает их. Путь развития КНДР, стремящейся к строительству могучего социалистического государства, подтверждает: эта страна ни в коем случае не поддастся санкциям; чем жесточе станут санкции, тем тверже станет дух корейского народа, стремящегося к опоре на собственные силы, его убежденность в построении самостоятельного могучего государства.

Председатель Ким Чен Ын поднимает весь народ на движение за увеличение производства и экономию; направляет дело подведения под народное хозяйство отвечающей реальным условиям страны материально-технической базы, его модернизации, информатизации, перевода на научную основу, переработки отходов; раздувает сильное пламя отдачи приоритета кадрам, науке и технике, и тем пробивает брешь в звеньях санкций; открывает переломную ситуацию в строительстве могучего государства самостоятельной ориентации. Его выдающееся руководство, единодушие корейского народа, монолитно сплоченного вокруг своего лидера, служат источником чудотворной силы корейского народа, проявляющейся во всесторонней конфронтации между опорой на собственные силы и санкциями.

На пленуме Председатель ТПК заявил: «Наш народ учился методам выживания собственными силами в длительной жестокой обстановке, о которых еще не знает история; методам одоления врага и трудностей, методам защиты своего достоинства, своих прав; за счет собственных сил непременно добиться приумножения богатства и могущества страны, ее процветания для отстаивания ее достоинства и завоевания победы над империализмом, если для этого даже придется затягивать пояс. Таковы наши твердые революционные убеждения».

Корейский народ, высоко подняв лозунг, намеченный Председателем Ким Чен Ыном на Пленуме: «Баталией за фронтальный прорыв пройдем через полосу всех трудностей, препятствующих нашему продвижению вперед!», смело сорвет санкционные махинации враждебных сил мощью опоры на собственные силы и обязательно достигнет окончательной победы.

Материалы и фото предоставлены КНДР.