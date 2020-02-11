Ежемесячные денежные выплаты для льготников в Иркутской области увеличились с 1 февраля

С 1 февраля федеральные льготники будут получать больше. Ежемесячные денежные выплаты в регионе увеличились на 3%. В первую очередь индексация коснулась инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой отечественной войны, людей, подвергшихся воздействию радиации.

- Ежемесячная денежная выплата - самая массовая. Всего по России ее получают больше 15 миллионов, - поясняют в пресс-службе Пенсионного фонда России. – В Приангарье в категорию федеральных льготников попадают 238 923 человека.

Кроме денежных выплат льготники имеют право на набор социальных услуг. Его стоимость тоже проиндексировали на 3%. С 1 февраля она составляет 1 155 рублей 06 копеек в месяц.

- Те, кто имеет на эту выплату, могут выбрать: получать либо услугу, либо деньги, - поясняют в пресс-службе ведомства. – При этом можно отказаться от набора как полностью, так и частично.

Стоимость набора социальных услуг складывается из обеспечения медикаментами. После индексации это 889, 66 рублей. Плюс путевка на санитарно-курортное лечение - 137, 63 рублей. А также бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте – 127, 77 рублей.

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