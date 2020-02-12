Сдам квартиру в Москве недорого: мошенник через сайт объявлений торговал несуществующим жильем в столице

-Разные станции метро, разные районы...Откликнувшихся на объявления было много, около сотни человек в день. Я им говорил, что желающих посмотреть квартиру много, поэтому лучше, если они сразу переведут мне задаток. И переводили...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/760254" frameborder="0"></iframe> Мошенник -риэлтор сдавал в аренду несуществующие квартиры в Москве.

"Риэлтор" наставивал. Жилье по бросовой для Москвы цене, которое выставлялось на срочную аренду и выглядело вполне привлекательно, в самом деле могло уйти из-под носа. А потом переплачивай...Словом, схема мошенничества, которую применил этот "риэлтор", предельно проста. Он играл на вечном стремлении сэкономить. Достаточно было тем, кто хотел снять недорогое жилье, остановиться и подумать, и потери денег бы не произошло. Как установили сыщики, вероятный аферист обманул жителей не менее 5 регионов страны.

- Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области установили возможную причастность 29-летнего жителя областного центра к серии мошенничеств, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - По данным сыщиков, он создавал на онлайн- сервисе продажи товаров и услуг объявления о сдаче в аренду квартир, фотографии которых находил в Интернете. Создавая искусственный ажиотаж, назначал цену ниже рыночной и рассказывал потенциальным арендаторам, что жилье вот-вот снимет другой человек.

Как только мошенник получал задаток, он отключал телефон. Деньги аферисту перевели жители Москвы, Новгородской и Липецкой областей, Бурятии и Якутии. Все это тянет на срок до пяти лет заключения по статье за мошенничество.