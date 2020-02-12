«70 тысяч на руки»: сколько на самом деле получают врачи в Иркутской области

«Росстат отчитался, что в январе врачам прибавили к зарплате в среднем 5700, и теперь она составляет 81 000 рублей. На ставку я не получаю даже половины озвученной суммы. В связи с этим у меня появилось два предположения:1. я не врач. 2. Росстат не умеет считать». Иркутский врач Антон Михайлов в который раз поставил ребром вопрос о том, что докторам мало платят. «Комсомолка» в Иркутске пытается разобраться в ситуации с разных сторон.

- Откуда деньги, Зин?!

Начнем с Росстата. Последние документы статистики по доходам медиков, которые удалось отыскать – за год. По этим данным, средняя начисленная зарплата докторов в регионе – 78 тысяч 749 рублей. Если вычесть налог, который выплачивается с любой зарплаты, то на руки это 68, 5 тысяч рублей. Уже не так и много. Особенно если учесть, что речь идет все-таки никак не об окладе, а об общем доходе врача.

- Сегодня мне подсказали, что средняя зарплата рассчитывается не из одной ставки, а из всей деятельности врача, - отмечает Антон Михайлов. - Отработал такой среднестатистический врач на ставку 6,5 часов в день, получил свои 25-27 тысяч и недоволен. А чего ему быть недовольным? В сутках остаётся еще 17,5 часов. Можно, например, взять ещё 1,5 ставки и плюсом ночные дежурства...

Да. В «среднюю зарплату» статистика считает все – и оклад, и весь полученный доход, и все выплаты, и надбавки – за стаж, за выслугу лет, за районный коэффициент. Так что не врет статистика. Ведь с учетом «северных набавок» зарплата рядового врача на севере доходит до 90-100 тысяч рублей. А в среднем ( берем все, что заработали врачи, начиная от высокооплачиваемых светил в элитных клиниках до рядового сельского доктора, работающего на 2 ставки и делим на число медиков) и получается эта цифра – 78 тысяч 749 рублей.

А если вернуться от средних цифр к практике, то терапевту в Заларях при сменном графике работы обещают от 30 тысяч рублей и выше. Неврологу в Киренске уже от 50 тысяч рублей (нагрузка - поликлиника и стационар) из бонусов – служебное жилье. Врачу на «Скорой» в Саянске – от 50 тысяч рублей, с учетом повременной оплаты труда. Готовы оплатить аренду жилья и поставить в очередь на квартиру. Гастроэнтерологу в Ангарске могут заплатить от 30 тысяч, но в предложении прописан гибкий режим работы и компенсация за съем квартиры…

Отдельный разговор – о северах. Там самые большие доходы у обычных докторов. Причина – районный коэффициент и северные надбавки. Выходит прилично. Правда, тоже – если много работать. Хотя, по правде сказать, много работать приходится везде, где хорошо платят…В Жигалово требуется врач-педиатр высшей квалификации. Ему в получку выдадут 80 тысяч 800 рублей. А больше всего готовы платить классному диагносту, если он решит переехать в Братск – 180 тысяч рублей плюс все компенсации за аренду и социальные льготы. Но и специалист нужен уровня супер.

-Учись, студент!

На сайте Министерства труда и занятости опубликованы 1000 вакансий для докторов в Иркутской области. Врачи нужны везде – в Иркутске, Ангарске, Братске, Бохане, Зиме, Саянске, Тайшете…

Города и районы вынуждены заманивать специалистов, предлагая невиданные для представителей всех остальных профессий бонусы – служебное жилье и квартиры в порядке очереди, детские сады для малышей, подъемные, оплату проезда к месту отдыха туда и обратно. В Бодайбо анестезиологу готовы единовременно выплатить 300 тысяч рублей –лишь бы приехал и работал. Более бедные и не такие северные города и села скромно ставят цифру зарплаты от 18 тысяч – это та самая «ставка» и ждут своего выпускника, которого они отправляли учиться в медуниверситет. На официальном сайте Минтруда сейчас 10 желающих занять вакансии медиков.Выпускников «разбирают» со студенческой скамьи.

В медицинском вузе Иркутска – бешеные конкурсы каждый год. Желающих стать врачами столько. Сколько нет в любой другой профессии. Только вот работают по специальности потом далеко не все. Ситуацию будут менять.

-Будет изменен порядок приема в вузы по медицинским специальностям «лечебное дело» – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, «педиатрия» – 75 процентов, - цитируют исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева в пресс-службе правительства.

Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов. Иркутская область уже направила обращение в Минздрав страны с гарантией трудоустройства будущих выпускников. Кроме того, правительство региона займется решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах и малых городах.

КСТАТИ

Медики не боятся остаться без работы и диктуют свои условия

В прошлом году новые варианты работы через HeadHunter искали 5 тысяч иркутских медиков. Из них 22% приходится на медицинских представителей, 16% - младший и средний медперсонал, лечащие врачи составляют 10% среди самых популярных специализаций в резюме.

А те, кто ищет сотрудников, присматривают не медицинских представителей, а именно лечащих врачей (35% от общего количества размещенных вакансий), врачей-экспертов (26%), младший и средний медперсонал (21%).

В среднем в Иркутске готовы платить врачам 50 600 рублей. А сами доктора ждут от 50 до 75 000 рублей.Младшему и среднему медицинскому персоналу заплатят 30 тысяч, фармацевтам – 39 тысяч 600 .

-Высокий уровень конкуренции среди работодателей за персонал стал причиной того, что сегодня медики не боятся остаться без работы: у представителей этой сферы высокая уверенность в быстром трудоустройстве и низкая готовность идти на уступки и снижать свои зарплатные ожидания, - отмечают аналитики HeadHunter. -В целом, сотрудники медицинской сферы практически не опасаются сокращений и довольно комфортно ощущают себя на рынке труда.

Тут надо учесть, что для наших докторов есть и вакансии за 100 тысяч. Правда, это вахта. Либо переезд на Сахалин и в другие отдаленные районы, где северные коэффициенты еще больше нашего. Охота за головами - в разгаре.

СЧИТАЛКА «КП»

1. Зарплата на 1 ставку без категории,выслуги лет и федеральных выплат: 14 тысяч 500 рублей.

2. Всего с 50% северных и 60% районного коэффициента(14500*2,1) - 30 450 рублей.

3. Фактическая зарплата зависит от объема работ (в часах) - от 50 до 90 тысяч рублей (со стимулирующими надбавками).

4. Льготы. Служебное жилье по договору социального найма либо оплата аренды жилья, детский сад, оплата коммунальных услуг, повышающий персональный коэффициент к окладу( для молодого специалист), подъемные 100 тысяч рублей (для молодого врача)

(Из официальных условий приема на работу специалистов в больницы Усть-Илимска и Братска).