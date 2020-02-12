Стоматология сложных случаев: где найти ее в Иркутске

Количество стоматологических клиник в Иркутске впечатляюще велико, однако выбрать среди этого многообразия действительно достойную клинику оказывается не так просто. Среди нескольких сотен стоматологий различного уровня DI-Clinic занимает совершенно особое место.

DI-Clinic позиционируется как "Стоматология Сложных Случаев", и это отнюдь не рекламный слоган. Наличие современного стоматологического оборудования, принципиально особый подход к проблемам пациентов и главное, высочайший уровень профессионализма работающих здесь врачей объясняет исключительную позицию DI-Clinic в перечне стоматологий города.

Задача, которую ставят перед собой врачи-стоматологи клиники - не просто снять неприятные симптомы, с которыми пациент обратился, а добиться полного устранения любых проблем, связанных с состоянием зубов, десен, и всей полости рта в целом. Результаты такого подхода к лечению, как показывает практика, радуют пациентов стоматологии Иркутска DI-Clinic тем, что сохраняются на долгие годы.

В чем суть особого подхода к лечению, практикуемого в DI-Clinic? Прежде всего — это комплексный подход, та самая "индивидуальная медицина и помощь в сложных случаях", которая и является на сегодняшний день высоким уровнем.

Фото: архив компании

Пришедший на первичный прием в иркутской стоматологии DI-Clinic пациент "попадает в руки" не к одному врачу, а сразу к нескольким профи. После проведения тщательной диагностики совместный консультативный прием проведут стоматолог-терапевт, гигиенист, стоматолог-ортопед и, по необходимости, хирург-имплантолог. Результатом такого проведенного консилиума становится индивидуальный план лечения и коррекции всех выявленных проблем. Точнее, пациенту предлагается несколько вариантов лечебного плана. Люди, обращающиеся в клинику, как правило, высоко ценят свое время и не желают тратить его попусту - так что план лечения корректируется в соответствии с их планами, предпочтениями и приоритетами.

Чтобы на высоком уровне решать обозначенные задачи, в DI-Clinic есть все необходимое. Сложные стоматологические проблемы решаемы для докторов клиники: в команде работают врачи со значительным практическим опытом, в совершенстве владеющие как классическими, так и инновационными методами профилактики, диагностики и лечения зубов.

Оценить преимущество DI-Clinic можно хотя бы по такому факту: каждый специалист клиники на регулярной основе проходит профессиональное обучение в крупных стоматологических центрах стран Евросоюза (Швейцарии, Германии, Швеции). Обучаются врачи DI-Clinic также в Израиле и Южной Корее - то есть странах, уверенно занимающих лидирующие позиции во всех мировых рейтингах по оценке уровня развития медицины, в том числе и стоматологии.

Использовать полученные навыки и знания в своей повседневной практической работе врачам DI-Clinic позволяет техническое оснащение, которым располагает клиника. Европейское диагностическое и лечебное оборудование последних поколений позволяет специалистам добиваться действительно уникальных результатов, буквально спасая «безнадежные» зубы пациентов.

Спасение зубов, "приговоренных" к удалению в других клиниках города - повседневная работа стоматологов DI-Clinic. Использование мощной оптической дентальной техники позволяет добиваться удивительных результатов. Дентальный микроскоп, которым пользуются при проведении хирургических манипуляций, обработке корневых каналов и лечении глубокого кариеса, обеспечивает в десятки раз более высокую точность работы врача. Результатом лечения становится полностью восстановленный зуб, который будет нормально функционировать еще не один десяток лет, неся полноценную жевательную нагрузку.

Фото: архив компании

Если же пациенту требуется не только лечение, но и имплантация зубов восстановление дефектов зубного ряда - то именно в DI-Dlinic работают лучшие стоматологи-ортопеды и хирурги-имплантологи города.

Врачи клиники работают с имплантатами класса "элит", приживляемость которых проходит без малейшего риска отторжения или иных осложнений. Выбор из более чем десятка имплант-систем дает возможность подобрать оптимальный вариант для каждого пациента с учетом всех особенностей его клинической картины и общего состояния здоровья. Проведение имплантации зубов в Иркутске по одноэтапному протоколу позволяет пациентам максимально сократить сроки лечения и избежать длительного восстановительного периода.

Врачи DI-Clinic, используя возможности современной высокотехнологичной стоматологии, ежедневно возвращают своим пациентам здоровые зубы, комфорт в повседневной жизни и красоту улыбок. Если вы ищете для себя стоматологию где помогут в сложных случаях и не приемлете компромиссов в вопросах собственного здоровья - ваш выбор стоматологии в Иркутске очевиден.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68

тел. +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com

Сайт: https://diclinic.ru

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