Ким Чен Ир: ответы на вопросы Итар-Тасс

24 июля 90 года чучхе (2001)

Благодарю ИТАР-ТАСС за просьбу дать интервью. Отвечу на ваши вопросы. Прежде всего хотелось бы остановиться на отношениях между двумя странами - КНДР и РФ и на перспективах развития этих отношений. Корея и Россия - граничащие соседние страны. Корейско-российские отношения традиционно дружественные и имеют долгую историю. Развитие отношений корейско-российской дружбы полностью отвечает интересам народов двух стран - Кореи и России, оно имеет важное значение для обеспечения мира и безопасности в Азии и во всем мире. Мы дорожим корейско-российской дружбой, глубоко заинтересованы в развитии отношений между обеими странами. Пхеньянская встреча лидеров наших двух стран, состоявшаяся в июле прошлого года, явилась историческим событием, которое подняло отношения корейско-российской дружбы на новую, более высокую ступень развития. Первый визит в нашу страну Президента России Владимира Владимировича Путина как главы государства внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами - Кореей и Россией, мы высоко это ценим. Тогда, на встрече с Президентом Владимиром Путиным, мы, исходя из общей позиции и воли развивать наши отношения дружбы и сотрудничества по новому руслу, с открытой душой беседовали друг с другом, укрепили взаимное понимание и доверие. На переговорах и беседах мы откровенно обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. По итогам проведенных переговоров мы приняли и опубликовали Совместную декларацию КНДР и РФ, в которой провозгласили на весь мир общую волю и стремление правительств и народов наших двух стран поднять отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией на новую, более высокую ступень развития, изложили наши общие взгляды и позиции по важнейшим международным проблемам. Совместная декларация КНДР и РФ и заключенный в феврале прошлого года Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ являются историческими документами, гарантирующими развитие отношений корейско-российской дружбы. Декларация и Договор четко определяют принципы отношений корейско-российской дружбы и сотрудничества, направление их развития и освещают весь комплекс проблем, связанных с развитием отношений между двумя странами, включая вопросы политики, внешних сношений, обороны, безопасности, двустороннего экономического сотрудничества и торговли. Благодаря Совместной декларации КНДР и РФ и Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами стали укрепляться и развиваться во всех сферах на основе принципов полного равенства, взаимовыгоды, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела. Перспективы развития дружественных отношений между КНДР и РФ очень хорошие. После пхеньянской встречи беспрецедентно растет стремление широкой общественности, народов двух стран к развитию корейско-российских отношений дружбы. В соответствии с духом Совместной декларации и Договора сейчас принимаются практические меры к развитию сотрудничества наших двух стран в разных сферах жизни: в экономике, военном деле, науке и технике, образовании, культуре. Обоюдная воля Кореи и России к развитию отношений дружбы и сотрудничества незыблема, у них есть гарантия этого - Совместная декларация и Договор, есть сложившаяся за десятки лет традиция взаимного тесного сотрудничества, так что если принять активные действенные меры, то отношения между двумя странами получат всестороннее расширение и развитие. Мы уверены, что в новом, XXI веке отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ будут успешно развиваться благодаря общим усилиям правительств и народов двух стран. Диалог между лидерами государств играет важную роль в развитии отношений между странами. Тесные связи между ними приводят, как правило, к благотворному развитию дружественных отношений между странами и народами. По приглашению Президента Путина я скоро поеду в Россию. Визит в Россию и очередная встреча с Президентом Путиным в Москве - это будет для меня отрадным делом, а встреча с дружественным российским народом, несомненно, вызовет у меня глубокие и теплые чувства. Предстоящая наша встреча в Москве, думаю, послужит новым важным моментом в углублении отношений между руководителями двух стран, завязавшихся в прошлом году на пхеньянской встрече; в дальнейшем укреплении и развитии корейско-российской дружбы.

Далее. Что касается создания США системы ПРО, то поскольку они в связи с этим вопросом обвиняют нас, коротко остановлюсь на нем.

Известно, что сейчас США, ссылаясь на некую «ракетную угрозу», якобы исходящую от нашей страны, а также от некоторых других стран, пытаются создать систему ПРО и для этого намереваются расторгнуть Договор по ПРО, заключенный ранее ими с Россией. Попытка США создать систему ПРО становится сегодня предметом осуждения во всем мире, ибо эта система может вызвать новый виток гонки вооружений. Мы поддерживаем позицию России, заключающуюся в том, чтобы сохранять стратегическую стабильность на основе Договора по ПРО. Американская шумиха вокруг «ракетной угрозы», якобы исходящей от нашей страны, совершенно беспочвенна. Это не более чем софистика, нацеленная на прикрытие амбиций тех, кто стремится к установлению своего глобального господства. Сколько бы они ни заявляли, что «Северная Корея угрожает США ракетами», из-за чего, мол, «Америка охвачена тревогой и страхом», никто этому не поверит. Тем более что новая администрация США, шумевшая по поводу «ракетной угрозы со стороны Северной Кореи», теперь стала придираться к нашим обычным вооруженным силам, прикрепляя к ним ярлык «угрозы». Это полный абсурд, новый наглый вызов нам. Наша ракетная программа имеет исключительно мирный характер, никому не угрожает. Реализация мирной ракетной программы - это наше неотъемлемое суверенное право. Всему миру известно, что не мы угрожаем США, а США, оккупировав половину нашей страны своими вооруженными силами, держат нас под постоянной угрозой. Что касается перспективы нормализации межгосударственных отношений нашей страны с США и Японией, о чем вы спросили, то это целиком и полностью зависит от позиции США и Японии. Новая администрация США опять прибегает, теперь уже в новом веке, к той политике изолирования и удушения КНДР, которая потерпела провал в XX веке, и опускает шлагбаум на пути оздоровления корейско-американских отношений, накаляя при этом ситуацию. США намереваются при помощи своей жесткой политики оказать на нас какой-то нажим. Но их попытки тщетны, нас никогда нажимом не возьмешь – так было вчера, так обстоит дело и сегодня. На добро ответить добром, на жесткость сверхжесткостью – такова наша неизменная позиция. Наша самостоятельная политика, наша независимая внешняя политика является неизменной и незыблемой. Каким бы ни было изменение ситуации, какой бы вызов ни обрушился на нас, мы защитим суверенитет и достоинство своей страны, уверенной поступью идя по выбранному нами самими пути. Мы будем развивать добрососедские, дружественные отношения со всеми странами мира на основе взаимного уважения самостоятельности, будем прилагать усилия для оздоровления межгосударственных отношений даже с теми странами, которые были с нами во враждебных отношениях, если они будут уважать наш суверенитет и откажутся от враждебной по отношению к нам политики. Что касается отношений с Японией, то здесь главное состоит в том, чтобы эта страна полностью рассчиталась за преступления, совершенные ею в прошлом против нашей страны, нашей нации. При замалчивании преступного прошлого Японии не может быть и речи об оздоровлении отношений с ней. Однако сейчас реакционные правящие круги Японии, наоборот, приукрашивают, припудривают, оправдывают свое непристойное прошлое и безрассудно лезут из кожи вон, чтобы навеки оставить его забытым. Если Япония, трезво оценив веление времени, искренне подойдет к вопросу подведения черты под прошлым и откажется от враждебной политики, враждебных акций против нашей страны, то оздоровление отношений между двумя странами - Кореей и Японией - станет возможным.

Последнее. Вы спросили, как я провожу свободное время и к чему я склонен. Откровенно говоря, меня ждет уйма дел. Наш долг - выполняя прижизненную волю великого вождя товарища Ким Ир Сена, построить на родной земле сильную, процветающую социалистическую державу и скорее осуществить воссоединение Родины. Пока не будет воздвигнута могучая и процветающая держава, пока не будет объединена Родина, некогда заниматься чем-то другим - таковы наши реалии. Если говорить о моих склонностях, то я больше всего люблю общаться с простыми людьми и военнослужащими, проводить время вместе с ними. Интересуюсь, как они живут и работают, забочусь о них, задушевно беседую и разделяю с ними горе и радость - это, можно сказать, самое плодотворное и отрадное для меня дело. И еще я люблю чтение и музыку. Для меня книги и музыка - это «пища» для нашего дела, это наша жизнь.

Пользуясь случаем, шлю российскому народу дружеский привет, желаю ему успеха в борьбе за построение сильной России и созидание прекрасной жизни.

Материалы и фото предоставлены КНДР.