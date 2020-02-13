Иркутский сутенер, год скрывавшийся в Таиланде, задержан у трапа самолета

Прямо у трапа самолета, прилетевшего из Таиланда, «встретили» 32-летнего иркутянина, бойцы СОБРа. Едва мужчина спустился с лайнера, как на его руках захлопнулись наручники. По информации силовиков, задержанный – один из сутенеров, который еще в 2015 году создал в Иркутске сеть фирм по оказанию интимных услуг, и вовлек в нее девушек, среди которых было 6 несовершеннолетних. Помогали вести преступный бизнес ему более 20 приятелей, и родственников, большинство из которых были судимы ранее.

Действовали лидеры группы так. В соцсетях предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к проституции. Анкеты девушек размещались в Интернете, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. Со своими подопечными девушками сутенеры обходились жестко. За невыход или попытку отказаться от «работы», они их штрафовали и избивали.

Раскрыли группу весной 2019 года. Помимо сутенера, который год скрывался в Таиланде, также удалось задержать женщину, которая исполняла роль организатора одной из интимной групп, и двух подельников. При обысках у них нашли 80 сотовых телефонов и 8 автомобилей, среди которых были машины премиум- класса.

- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям: «Создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями», «Участие в преступном сообществе», «Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские не исключают, что девушек, пострадавших от криминальной группы, может быть гораздо больше. Поэтому, всех, кто также попал в их сети, призывают их обращаться в полицию.