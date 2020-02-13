2020-02-13T09:28:56+03:00
Общество

Продажа электронных сигарет и снюсов детям будет под запретом в Иркутской области

Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев предложил поправки в проект закона - ввести запрет на снюсы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Продажу электронных сигарет и снюсов детям запретят в Иркутской области.Продажу электронных сигарет и снюсов детям запретят в Иркутской области.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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«Конфеты», содержащие большую дозу никотина, становятся настоящей бедой, завоевывая все большую популярность среди детей и подростков. Они содержат немалую дозу табака и быстро вызывают привыкание. В ближайшее время в регионе области положат конец распространению опасной продукции и продажа снюсов детям в Иркутской области будет под запретом . Свои поправки в соответствующий проект закона предложил временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, прокуратура Иркутской области предложила проект закона об ограничении продажи электронных сигарет. Он нашел одобрение у депутатов и был принят в первом чтении Законодательным собранием Иркутской области.

- Я считаю, что ограничить на территории Иркутской области нужно не только продажу электронных сигарет, но и бестабачной никотиносодержащей продукции, - заявил Игорь Кобзев. - Я получаю огромное количество обращений жителей с просьбой принять меры о запрете распространения снюсов. К сожалению, возрастает количество детей и подростков, которые употребляют эти вещества.

А ведь жевательные смеси с никотином продаются в табачных киосках! И только в 2019 году в регионе произошло четыре отравления подростков снюсом. Инициативу Игоря Кобзева поддержали и в ближайшее время рассмотрят на очередной сессии ЗС.

КСТАТИ

На сегодняшний день в 24 регионах страны приняты законы, запрещающие продажу бестабачных никотиновых изделий, в том числе несовершеннолетним. Главы еще трех подписали распоряжения о запрете продажи снюсов и подобных им изделий.

СПРАВКА «КП»

Снюс (табак сосательный) – вид некурительного табачного изделия, Полностью или частично изготовленного из табачной пыли или мелко резанного табака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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