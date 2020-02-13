2020-02-13T12:11:37+03:00
Общество

Фестиваль-школа современного искусства «Территория» впервые пройдет в Иркутске

Жители Приангарья смогут увидеть уникальные спектакли столичных и региональных театров
Дарья АМУРСКАЯ
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Фестиваль-школа современного искусства «Территория» впервые пройдет в Иркутске. Фото: ПАО «Полюс».Фестиваль-школа современного искусства «Территория» впервые пройдет в Иркутске. Фото: ПАО «Полюс».
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Фестиваль-школа современного искусства «Территория», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, впервые состоится в Иркутске.

В течение фестивальной недели, с 7 по 13 сентября 2020 года, жители и гости города смогут посмотреть уникальные спектакли столичных театров и победителей 5-го конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», а также познакомиться с выставкой Московского музея современного искусства. Кроме того, для специалистов в сфере культуры будут организованы лекции и мастер-классы.

Напомним, что это масштабное мероприятие - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».

В рамках фестиваля проводится конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». В этом году он состоится уже в пятый раз. В конкурсе участвуют театры, молодежные творческие объединения и любительские труппы из регионов присутствия компании «Полюс» - Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон» принимаются с 11 февраля по 15 апреля 2020 года. Претендентам необходимо предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной миссии коллектива, а также видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории.

Фото: ПАО «Полюс».

Фото: ПАО «Полюс».

Итоги будет подводить экспертный совет. Победителей объявят 20 мая 2020 года.

Грантовый фонд составит 6 млн рублей. Его разделят между собой семь театров, вошедших в шорт-лист. Победители как раз и станут участниками фестиваля «Территория. Иркутск». Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли на суд зрителей.

- Уже пять лет подряд мы проводим конкурс для театров в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Рады, что с каждым сезоном интерес к нему растет и коллективы заранее продумывают конкурсную заявку. Значит, проект успешно встроился в театральный календарь, его ждут, к нему готовятся. В этом году мы вновь приглашаем театральные коллективы принять участие в конкурсе и получить шанс погрузиться в уникальную атмосферу фестиваля современного искусства, открыть для себя что-то новое, пообщаться с единомышленниками и получить ценные знания от экспертов театральной сферы, - подчеркнула директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Художественным руководителем фестиваля «Территория. Иркутск» является народный артист России, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов. В арт-дирекцию также входят ведущие деятели современного искусства, проводники новейших культурных инициатив: Роман Должанский, Василий Церетели.

Фото: ПАО «Полюс».

Фото: ПАО «Полюс».

- В этом году фестиваль «Территория» расширяет границы и открывает для себя новый город - Иркутск, - отметил арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский. - Культурная столица Восточной Сибири богата своими театральными традициями, но мы все же надеемся ее удивить и впечатлить. В рамках вечерней программы зрителям будут представлены работы московских театров, которые ни разу не привозили в Иркутск. А с театральными специалистами мы обсудим самые актуальные вопросы современного театра. Отдельно хотел бы выразить благодарность компании «Полюс», сотрудничество с которой помогает открывать все больше новых талантов в регионах нашей необъятной страны.

Особым подарком жителям и гостям культурной столицы Восточной Сибири станет выставка из собрания Московского музея современного искусства, где будут представлены так называемые метаморфозы портрета как жанра. Экспонаты продемонстрируют разнообразие направлений в искусстве XX - XXI веков, начиная от классического авангарда и до новейших течений.

- Проект будет интересен не только подбором произведений, которые дают достаточно полное представление о стилях и технологиях, в том числе и «новых медиа». Он позволит взглянуть на целую галерею портретных типов и ответит на вопрос, каким было восприятие человека, его места в современном мире на протяжении последних ста лет. Я рад, что совместно с компанией «Полюс» и фестивалем-школой «Территория» мы продолжаем открывать новые города и в этот раз сможем порадовать новым проектом и театральными постановками жителей Иркутска, - сказал исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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