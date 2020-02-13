2020-02-13T13:09:52+03:00
Общество

Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов смог сесть на шпагат, похудев на 76 килограмм

Своим достижением бывший спортсмен поделился на страничке в социальных сетях
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов смог сесть на шпагат, похудев на 76 килограмм. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов смог сесть на шпагат, похудев на 76 килограмм. Фото: личный архив Анатолия Михаханова.
Изменить размер текста:

Два года назад сумоист Анатолий Михаханов стал настоящей звездой в Японии. В 2018 году «Комсомолка» писала, как Анатолий стал первым профессиональным спортсменом из России, покорившем дохе. Карьеру он начал еще в 2000 году, но через 18 лет решил уйти из спорта и вернуться в Бурятию.

Оказавшись на родине, Анатолий поставил перед собой цель: сбросить вес. Делится своими достижениями он стал на личной страничке в социальных сетях. С каждым месяцем поклонников становилось все больше и больше. Сейчас за бывшим спортсменом наблюдает больше 41 тысячи человек.

- Честно говоря, я сам могу регулировать свой вес. Но у меня нет желания просто похудеть. Для меня это перезагрузка. Хотя, одно другому не мешает, - рассказывал тогда «Комсомолке» Анатолий. – В самый пик своей формы Анатолий весил 292 кг - это максимальная отметка.

Сейчас вес Анатолия 204 кг. Бывший спортсмен хвастается не только сброшенными килограммами. Накануне на странице в «сторис» он выложил эффектное видео, где показывает супер-гибкость.

- Это шикарный результат. Уважаю за силу характера, - пишут подписчики.

- Я уже долго слежу за вами. Вы - мой герой, - восхищаются спортсменом поклонники.

Но сбросить вес – не главная его мечта. Он ищет вторую половинку и мечтает о семье. Анатолий личность популярная, да еще и необычная. Недавно он выложил свое детское фото, под которым написал, что ждет свою единственную.

- Мне не важно, какой национальности будет моя будущая жена. Главное, чтобы человек был хорошим, - делился с корреспондентом Анатолий. – Как говорят в Японии, «Поживешь с красивой три дня – устанешь, поживешь три дня с некрасивой – привыкнешь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История самого тяжелого борца в мире: как сумоист из Бурятии покорил Японию (подробности)

Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии начал худеть (подробности)

"Сбрасывать вес - это тяжело": 280 -килограммовый Анатолий Михаханов к Новому году похудел на 20 кило (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области
В Иркутске разыскивают мужчину, ограбившего салон сотовой связи
Телефонные мошенники «застраховали» банковский счёт
Поссорился с приятелем и сжег его автомобиль: рыбак в Иркутской области отомстил другу
Из шоферов в дворники: должников из Иркутской области заставили убирать улицы города от снега
Совет по взаимодействию с военно-патриотическими общественными объединениями создадут при Заксобрании Иркутской области
"Муж толкнул, я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"
300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе
За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск
Предприниматели обращаются в ТПП в связи с введением обязательной маркировка продукции
Выдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановили
В больницу по решению суда: больного туберкулезом госпитализировали в Братске
Лед к чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске начнут заливать 16 февраля
Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской области
Погода в Иркутске 13 февраля: днем без осадков
Серебро Кубка России по тяжелой атлетике завоевала Таисия Чижикова из Иркутской области
100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфон
Получайте фишки за покупку любого товара ИД «Комсомольская правда»
Три месяца опекун получала пенсию умершего инвалида: суд в Иркутской области постановил вернуть деньги
Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведома
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами