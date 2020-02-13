Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов смог сесть на шпагат, похудев на 76 килограмм

Два года назад сумоист Анатолий Михаханов стал настоящей звездой в Японии. В 2018 году «Комсомолка» писала, как Анатолий стал первым профессиональным спортсменом из России, покорившем дохе. Карьеру он начал еще в 2000 году, но через 18 лет решил уйти из спорта и вернуться в Бурятию.

Оказавшись на родине, Анатолий поставил перед собой цель: сбросить вес. Делится своими достижениями он стал на личной страничке в социальных сетях. С каждым месяцем поклонников становилось все больше и больше. Сейчас за бывшим спортсменом наблюдает больше 41 тысячи человек.

- Честно говоря, я сам могу регулировать свой вес. Но у меня нет желания просто похудеть. Для меня это перезагрузка. Хотя, одно другому не мешает, - рассказывал тогда «Комсомолке» Анатолий. – В самый пик своей формы Анатолий весил 292 кг - это максимальная отметка.

Сейчас вес Анатолия 204 кг. Бывший спортсмен хвастается не только сброшенными килограммами. Накануне на странице в «сторис» он выложил эффектное видео, где показывает супер-гибкость.

- Это шикарный результат. Уважаю за силу характера, - пишут подписчики.

- Я уже долго слежу за вами. Вы - мой герой, - восхищаются спортсменом поклонники.

Но сбросить вес – не главная его мечта. Он ищет вторую половинку и мечтает о семье. Анатолий личность популярная, да еще и необычная. Недавно он выложил свое детское фото, под которым написал, что ждет свою единственную.

- Мне не важно, какой национальности будет моя будущая жена. Главное, чтобы человек был хорошим, - делился с корреспондентом Анатолий. – Как говорят в Японии, «Поживешь с красивой три дня – устанешь, поживешь три дня с некрасивой – привыкнешь».

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