2020-02-16T13:34:47+03:00
Общество

Минута славы: мужчина с гармошкой поднял настроение жителям одного из дворов Иркутска

Соседям показалось, что концерт уличного музыканта был слишком коротким [видео]
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Минута славы: мужчина с гармошкой поднял настроение жителям одного из дворов Иркутска. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"Минута славы: мужчина с гармошкой поднял настроение жителям одного из дворов Иркутска. Фото: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск"
Изменить размер текста:

В самый разгар воскресенья жители одного из дворов в Ленинском районе спокойно отдыхали и готовились к предстоящей рабочей неделе. Но вдруг их внимание привлекла необычная музыка, которая доносилась откуда-то с улицы. Очевидцы выглянули в окно и удивились: один из соседей просто стоял возле своего автомобиля и играл на гармошке. Да, именно так - у прохожих на виду, как поется в известной детской песенке.

К счастью, никто не стал мешать музыканту репетировать - наоборот, его начали подбадривать, а один из очевидцев даже снял происходящее на видео. Правда, минута славы гармониста продлилась недолго: он поспешил положить инструмент в машину, а затем и сам сел за руль.

- А что так мало поиграли - я как раз ради музыки вышла! - воскликнула одна из соседок музыканта.

- Так хорошего помаленьку! - Возразил ей мужчина.

Видеозапись с выступлением гармониста-виртуоза опубликовали в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск". Ее подписчики высказали уверенность, что совсем скоро мужчина точно прославится на просторах интернета. Ну и, конечно, всем хотелось бы услышать еще немного музыки в исполнении незнакомого гармониста из Ленинского района.

Минута славы: мужчина с гармошкой поднял настроение жителям одного из дворов Иркутска. Видео: группа Вконтакте "Инцидент Иркутск".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
«Сложно поверить, что еще два месяца назад этот вирус, поглотивший сейчас все внимание СМИ, финансовых рынков и политиков, был нам абсолютно неизвестен», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус
Новости 24
Чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи: братчанин Александр Горбацевич стал 6-м в соревнованиях одиночек
Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7
Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля
17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию
12 хоккеисток иркутского "Рекорда" вошли в состав сборной на чемпионате мира по бенди
Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской области
Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе
Контрабандистов, собиравшихся переправить через границу лес на 250 млн. рублей, задержали в Иркутске
Дачи в Иркутске постепенно дешевеют
СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области
ДТП под Иркутском: вылетев на встречку, "Тойота" врезалась в два автомобиля
Осторожнее, лед не застыл: в ГУ МЧС по Иркутской области назвали опасные места на Байкале и Ангаре
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта