Минута славы: мужчина с гармошкой поднял настроение жителям одного из дворов Иркутска

В самый разгар воскресенья жители одного из дворов в Ленинском районе спокойно отдыхали и готовились к предстоящей рабочей неделе. Но вдруг их внимание привлекла необычная музыка, которая доносилась откуда-то с улицы. Очевидцы выглянули в окно и удивились: один из соседей просто стоял возле своего автомобиля и играл на гармошке. Да, именно так - у прохожих на виду, как поется в известной детской песенке.

К счастью, никто не стал мешать музыканту репетировать - наоборот, его начали подбадривать, а один из очевидцев даже снял происходящее на видео. Правда, минута славы гармониста продлилась недолго: он поспешил положить инструмент в машину, а затем и сам сел за руль.

- А что так мало поиграли - я как раз ради музыки вышла! - воскликнула одна из соседок музыканта.

- Так хорошего помаленьку! - Возразил ей мужчина.

Видеозапись с выступлением гармониста-виртуоза опубликовали в группе Вконтакте "Инцидент Иркутск". Ее подписчики высказали уверенность, что совсем скоро мужчина точно прославится на просторах интернета. Ну и, конечно, всем хотелось бы услышать еще немного музыки в исполнении незнакомого гармониста из Ленинского района.