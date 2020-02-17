Игорь Кобзев: жизнь на севере должна быть комфортной

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Киренского района Кириллом Свистелиным, который рассказал врио руководителя Приангарья о планах и перспективах экономического развития, а также сообщил о проблемах, связанных со строительством социальных объектов, вопросами транспортной доступности отдаленной территории.

Напомним, что Кирилл Свистелин неоднократно обращал внимание на то, что построенный в 1942 году Киренский аэропорт ни разу не видел капитального ремонта. Вопросы транспортной доступности северного района стоят достаточно остро. И если реконструкция дороги Киренск - Казачинское протяженностью 72 км заканчивается в 2020 году по государственной программе «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства», то ситуация с авиаперевозками продолжает оставаться серьезной проблемой.

- Мы постоянно поднимаем вопрос необходимости субсидирования авиарейсов. Билет Киренск - Иркутск стоит от 9000 до 14 000 рублей в одну сторону. Эту стоимость нужно уменьшить хотя бы вдвое, ведь транспортная доступность Севера важна для развития региона и всей страны, - подчеркнул Кирилл Свистелин.

Киренский район богат лесом, нефтью и газом. На его территории и рядом работают предприятия, которые занимаются добычей этих ресурсов. Но проблемы транспортной доступности могут перечеркнуть все планы дальнейшего экономического развития. Кроме того, из-за этих проблем местное население все чаще стремится переехать в другие территории. При этом вопросы демографии вошли в основу послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Игорь Кобзев в рамках встречи с Кириллом Свистелиным подчеркнул, что жизнь на Севере должна быть не менее комфортной, чем в южных районах Приангарья.

- На севере Иркутской области сосредоточена будущая экономическая мощь региона. При разработке стратегии развития мы обязательно должны это учитывать, - заявил Игорь Кобзев.

Как сообщил мэр Киренского района Кирилл Свистелин, по итогам встречи временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области дал отдельным региональным министерствам ряд поручений.

Так, Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области поручено рассмотреть возможность включения в 2021 году маршрута Иркутск - Киренск - Иркутск в перечень субсидируемых, а также подготовить обращение в адрес Правительства Российской Федерации с ходатайством о включении мероприятия по реконструкции плоскостных сооружений аэропорта города Киренска в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы».

Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области поручено обеспечить заключение трехстороннего соглашения с Дорожной службой региона и подрядной организацией по строительству газопровода «Сила Сибири» для выполнения работ по усилению используемых при строительстве газопровода участков автомобильных дорог, которые находятся в областной собственности.

Кроме того, Министерству образования Иркутской области во взаимодействии с региональным минстроем дано поручение рассмотреть возможность включения строительства школы на 725 учеников в Киренске в региональную государственную программу «Развитие образования» с началом строительства в 2021 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

9 Мая в Киренске откроют памятник Матери и мемориал памяти погибших в боях

В Киренском районе, одной из самых северных и красивых территорий Иркутской области, 2019 год прошел по знаком юбилея: муниципальное образование отметило 90 лет со дня основания. Сейчас территория активно готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как подчеркнул мэр района Кирилл Свистелин, эту знаковую историческую дату важно не просто отметить. Необходимо напомнить молодежи о подвиге советского народа, который был совершен ради будущих поколений.

В школе поселка Алексеевска по произведениям Альберта Лиханова поставили спектакль «Дети войны». Фото: Администрация Киренского района

Фото: Администрация Киренского района

- В городе Киренске существует мемориал памяти павших героев в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, но до сегодняшнего дня не были увековечены имена киренчан, отдавших свою жизнь за освобождение нашей Родины. В течение полутора лет мы совместно с районным Советом ветеранов провели огромную работу по формированию списков погибших героев-земляков. В рамках мероприятий, посвященных юбилею Победы, памятные плиты будут изготовлены и установлены, что позволит жителям города еще раз вспомнить и отдать дань памяти людям, отдавшим свою жизнь за наше светлое будущее. Работы уже начались и, несомненно, будут закончены в срок, - поделился планами первый заместитель мэра Киренского района Сергей Лещинский.

Мемориал дополнит памятник Женщине-матери, которая проводила на фронт бойца и ждет его вместе с детьми. Композиция, созданная профессиональным скульптором, уже готова и будет установлена в единой мемориальной композиции в одно время с памятными плитами.

Всех посвященных 75-летию Победы мероприятий, запланированных в северном районе, просто не перечислить. Готовится выпуск электронной и печатной версий книги «Бессмертный полк», куда войдут портреты участников войны, с которыми их потомки выходят на улицы Киренска и поселков района 9 Мая. Конечно же пройдут встречи с ветеранами, концерты, спектакли, спортивные соревнования, творческие конкурсы; будут организованы танцевальные ретро-площадки.

На территории историко-краеведческого музея планируется воссоздать пимокатную мастерскую, которая во время войны поставляла на фронт теплые валенки.

Киренский район присоединился и к посвященному 75-летию Победы всероссийскому конкурсу «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах».

Как отметила Надежда Калына, директор школы поселка Алексеевска и руководитель этого проекта, книг писателя в северной территории найти не удалось - пришлось скачать в интернете. В школе по произведениям Альберта Лиханова провели уроки, по роману в повестях «Русские мальчики» поставили полуторачасовой спектакль «Дети войны», в котором приняли участие 72 ученика 5 - 11-х классов.

- Спектакль мы показали жителям района, родителям учеников. Истории героев многих растрогали до слез, - рассказала Надежда Калына. - Писатель в своих произведениях показал разных детей войны: и оказавшихся в бандитских шайках, и тех, кому опорой были бабушки-дедушки… Его книги заменят все методики по воспитанию. В них обращения детей к родителям. Как сказал сам Альберт Лиханов: «Мои книги, может быть, для родителей более, чем для детей, хотя, честно говоря, я хотел бы прежде всего быть услышанным ребенком».

Администрация Киренского района приобретет книги Альберта Лиханова, и они будут направлены в библиотеки, школы, а повесть «Мой генерал», подарочный экземпляр от писателя, станет подарком участникам поставленного по произведениям писателя спектакля. Кстати, отрывки из него покажут в поселке Алексеевске прямо 9 Мая - в День Победы. Желающие могут посмотреть видеоверсию на сайте Алексеевской школы.