Из-за кредита в микрофинансовой организации сибирячка чуть не лишилась квартиры

- Это служба безопасности. Срочно платите по кредиту, иначе окажешься на улице вместе с детьми! Квартира наша, сама документы подписала!

Этот звонок для братчанки Ирины стал громом среди ясного неба. Да, заем 32-летняя сибирячка действительно брала и действительно просрочила платеж. Но жилье? Она его оформила в залог по кредиту, но ведь чтобы выселить семью, сначала должен состояться суд, а его не было. У женщины голова пошла кругом. Она обратилась к юристам и узнала правду: оказывается, она собственноручно подарила свою двушку микрокредитной организации! Правда, по договору сделка называлась куплей-продажей…

Новый вид залога недвижимости

Итак, эта история началась еще в 2018 году. Сибирячка взяла заем в 300 тыс. рублей на 5 лет в микрофинансовой организации - вместе с супругом они мечтали купить токарный станок и открыть слесарную мастерскую.

- Муж работает на производстве, а я сижу дома с двумя детьми. Денег катастрофически не хватает, вот и хотели открыть свое дело, - рассказывает сибирячка. - Кредит оформила под залог недвижимости. Мне объяснили, что используется схема возвратного лизинга. А я и слов-то таких не слышала. В общем, сказали: мол, на время выплаты долга я вроде как не являюсь хозяйкой своего жилья, а как только возвращаю деньги - моя квартира снова становится моей. Также меня попросили подписать документы на аренду своей же двушки. Мол, по бумагам сейчас она временно не моя, поэтому чтобы жить там, требуются законные основания, то есть договор. После возврата кредита все договоры якобы автоматически аннулируются.

Нет, чтобы сразу обратиться к юристам или хотя бы самой внимательно изучить бумаги! Ирина же подписала их, не читая.

- Поверила на слово, что такая форма залога действительно существует… - вздыхает женщина.

Что было дальше? Ирина вносила ежемесячные платежи по 15 тыс. рублей, как и требовал договор. Проблем не было. Но однажды в семье возникли трудности - заплатить вовремя по кредиту сибирячка не смогла. Микрофинансовую организацию сама же предупредила о задержке на несколько дней. И вот тогда…

- Раздался звонок с требованием немедленно гасить долг или выезжать из квартиры, поскольку она и так давно не моя! - восклицает Ирина. - «Счетчик капает. Не вернешь 10 тысяч сегодня - заплатишь 700 тысяч завтра, а иначе прощайся с жильем!» - угрожали вышибалы.

И только тогда Ирина обратилась к юристам. А те лишь разводили руками: документы, мол, вы подписали сами, квартиру не спасти. Лишь один адвокат решил рискнуть и взять за, казалось бы, безнадежное дело. Что оно именно таковым является, в какой-то момент поверила и сама Ирина. Особенно после того как прочитала, что именно подписала.

«Получила 840 тысяч рублей за продажу двухкомнатной квартиры», - значилось в акте приема-передачи прав собственности на жилье.

Документы - липа

- На самом деле моя двушка стоит около двух миллионов, - доказывала Ирина на суде.

С иском о выселении, кстати, обратилась микрофинансовая организация, после того как узнала о планах клиентки. А она по совету адвоката намеревалась выкупить квартиру, то есть закрыть все долги и получить жилье обратно. Также Ирина предоставила документы, что ежемесячно вносила 15 тыс. рублей, доказав, что возвращала именно долги по кредиту, а еще предоставила квитанции за оплату коммунальных услуг. Ведь это делала именно она, а не новые «владельцы квартиры».

Все доводы суд учел и документы купли-продажи, как и договор на аренду жилья, признал липовыми.

- Ирина объяснила в суде, что не собиралась продавать квартиру, ведь другого жилья у семьи с детьми нет, и что эта сделка - лишь прикрытие займа под залог квартиры. В доказательство привела чеки, где указано, что деньги по кредитному договору вносились, - говорит ее адвокат Василий Волковский. - Кроме того, новый владелец в квартиру не приходил, ключи не получал и коммунальные услуги не оплачивал, то есть фактически жилье не принимал. В итоге суд признал сделки купли-продажи и аренды липовыми. Это редкий случай. Увы, у многих людей фирмы все-таки отбирают жилье по такой схеме. Получая деньги в долг, многие даже не осознают, что переписывают недвижимость на чужих людей. Как не попасть в подобную историю? Микрофинансовые организации, как правило, дают клиентам целую кипу документов, которые нужно очень внимательно изучать. Если сомневаетесь хотя бы в одном пункте - не подписывайте!

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