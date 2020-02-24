Сборная Великобритании не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Еще одна команда отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, который пройдет с 1 по 6 марта. Ранее решение пропустить мировой форум в нашем городе приняла сборная Китая. Представители Поднебесной решили сделать это из-за эпидемии коронавируса. Но теперь количество стран-участниц турнира в группе В вновь сократилось. Накануне от участия в чемпионате отказалась сборная Великобритании, которая являлась одним из лидеров соревнований в прошлом году.

- Мы уже забронировали места в гостинице для этой сборной и отправили британцам приглашения, но они не смогли выехать в Россию из-за проблем с получением виз, - сообщили в дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске.

Дело в том, что из-за выхода Великобритании из Евросоюза, порядок получения виз изменился и сильно затянулся. Поэтому спортсмены не смогли вовремя получить необходимые документы. Также из-за этой задержки почти в 2 раза повысилась стоимость перелета команды. Поэтому представители сборной приняли решение отказаться от участия в турнире по бенди и настроиться на поездку на соревнования в следующем году.

Таким образом, мировой форум по бенди в группе В теперь примет не 12 команд, как планировалось изначально, а всего 10. Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске уже переверстали календарь матчей и даже успели согласовать его. К слову, изменился он незначительно: помимо отмены матчей, в которых должна была принять участие сборная Великобритании, время начала некоторых игр немного сместилось.

Напомним, с 1 по 6 марта чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске пройдет на 4 стадионах: "Труде", "Рекорде" и "Зените", а также шелеховском "Строителе". Большая часть встреч назначена на утро или первую половину дня. Финальный матч состоится 6 марта в 15:00 на "Труде". Сборная, которая окажется сильнейшей по итогам турнира, получит право перейти в элиту мирового бенди, группу А, в которой играют команды из России, Швеции, Финляндии и других стран.