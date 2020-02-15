Подработка в Иркутске: каждый пятый житель города ищет дополнительный заработок

- Это неплохой заработок! – делится за рулем золотистой «Тойоты», которая приехала отвезти меня из дома на работу, симпатичная девушка. – Утром пару часов, в самый пик, за рулем. Успеваю сделать рейса четыре. Дальние районы не беру. Вечером тоже несколько пассажиров развожу по дороге домой.

Подработка в Иркутске очень распространена. Горожане чаще всего пашут на двух работах. По данным «HeadHunter Сибирь», каждый пятый соискатель в Сибири ищет возможность дополнительной занятости.

Таксист - самая популярная профессия для тех, кто ищет подработку в Иркутске. За рулем можно увидеть кого угодно - от приезжих из Средней Азии с навигатором до менеджеров разного уровня. И в самом деле, по данным сервиса по подбору кадров, чаще всего дополнительной работой интересуются сотрудники банков, НКО и… представители высшего менеджмента.

Кто-то берет пассажиров только по дороге на работу и уже после 9 утра сходит с маршрута, кто-то ездит вечерами или в выходные дни. Службы такси в Иркутске выставляют будущий заработок на 60 до 80 тыс. рублей. Но на деле сами водители жалуются, что пассажиров на всех просто не хватает, а приложение показывает, что твоей заявки ждут по 10 - 20 машин. И все же извоз - это реальный доход, который подходит почти всем, кто на колесах.

Впрочем, таксист не единственный вариант. Много вакансий предназначено врачам и медсестрам (работа вечерами в коммерческих клиниках). Всегда нужны люди, которые с электрикой и сантехникой, что называется, на ты, а также те, кто готов к изматывающему телефонному обзвону с предложением услуг или выбиванием долгов. Кроме всего прочего можно подработать официантом в ресторане или сети кафе, доставлять пиццу, встречать гостей на ресепшне (конечно, последние вакансии в основном для студентов). Зарплату везде указывают с большим разбросом: от 20 до 50 тысяч. Словом, как получится.

Все больше желающих подрабатывать на удаленке, тратя на дополнительную работу вечера: вести социальные сети, писать тексты, делать бухучет и переводы. Есть такая работа даже для врачей (расшифровывать рентген-снимки и МРТ) и учителей английского, которым предлагается по скайпу обучать желающих, а таковых немало. Так что подработка в Иркутске по своей специальности и не только доступна практически каждому.

Подработка в Иркутске: топ-10 вакансий

Подработка в Иркутске: все профессии важны. Фото: Овчинникова Алла.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анна ОСИПОВА, руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь»:

Каждый вправе распоряжаться своим временем

- Каждый вправе распоряжаться своим свободным временем по своему усмотрению. Работодатель не может запретить работать где-то еще, если вы делаете это не в рабочее время. Законодательство предусматривает исключения только для особых случаев: например, водителю запрещено работать по совместительству в другом месте, потому что для безопасности перевозок ему необходим полноценный отдых. Директор компании может работать где-то еще только с согласия собственника. Госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов. Они обязаны согласовать свои планы с основным работодателем (это связано с коррупционными рисками). Если ваша ситуация не попадает под особые требования закона, то нет формальных препятствий для подработки.