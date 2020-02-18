2020-02-18T09:22:52+03:00
Общество

Каждому читателю «Комсомолки» - пакетик семян в подарок

Собери богатый урожай вместе с «Комсомолкой»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Каждому читателю «Комсомолки» - пакетик семян в подарокКаждому читателю «Комсомолки» - пакетик семян в подарокФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ну что, заядлые садоводы, соскучились по своей даче за время долгой зимы? Да, до выезда на дачи еще далековато, придется потерпеть, но ведь сезон-то уже фактически начался! А значит, самое время закупать семена и готовить рассаду. И «КП» поможет в этом вопросе дорогим читателям. Сегодняшний номер газеты (от 18 февраля) особенный: мы приготовили для вас сюрприз - пакетик с семенами в подарок!

То, что презент окажется для вас востребованным и полезным, нет сомнения. Ведь наши семена имеют сертификаты и получены от надежных российских производителей. Мы понимаем, что рассада - самое важное для дачников и садоводов накануне нового сезона. Это ваша инвестиция в будущий богатый урожай!

Кстати, чем больше газет вы купите, тем разнообразнее будет ваш персональный набор. Мы же приготовили для вас томаты, капусту, редис, перцы, зелень и даже грибочки (например, золотые вешенки, которые можно высаживать на бревна лиственных пород). Ну а если выращиванию овощей вы предпочитаете цветы, тогда вам в подарок смесь из неприхотливых однолетних цветов и газонных трав, которая украсит приусадебный участок даже без полноценного ухода.

КСТАТИ

Не пропустите «Зеленый номер»!

Следующий сюрприз – пакет с семенами - ожидает вас в номере от 25 февраля.

Также в выпуске мы приготовили специальную вкладку «Моя дача» с полезными советами и рекомендациями по уходу за растениями, садом-огородом. А главное – лунный посевной календарь. Хорошего урожая!

ИСТОЧНИК KP.RU

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