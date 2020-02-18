«SOS! Мы задыхаемся»: отчаянные посты публиковали в сети жители Братска

«Срочно, репост! Помогите нам... помогите жителям Братска! Мы задыхаемся! Ребята у нас в городе ужас полный! Выбросы! Не видно соседних домов...»

«Давно нас не баловали таким… Я ощутил себя подопытной крысой…» В прошедшие выходные братчане били во все колокола – в городе нечем дышать. Густой смог и тяжелый запах –тухлых яиц, прокисшей капусты, гари. Дым захватил не только центр, он дошел до вполне благополучных районов, окутав весь город.

«Даже в Осиновке воняло вчера. А сегодня просто ужас. Мне кажется, даже если заткнуть нос - эту жуткую вонь все равно буду чувствовать всеми клетками! Братск вообще нужно сносить и строить в другой местности. Почему работникам заводов за вредность дают молоко и ещё что-то там, а жителям города – ничего? Я считаю, что за такие условия жизни вообще какая-то доплата должна быть. Тратим на лекарства ползарплаты.»

В эти выходные в городе проводился лыжный марафон. Но спортсмены не смогли почувствовать радость от того, что занимаются спортом. Просто тяжело было дышать. Горожане требовали к ответу владельцев промышленных предприятий, писали жалобы и звонили всюду – в прокурату, в Росприроднадзор, в Роспотребнадзор, властям города.

-Только за воскресенье к нам обратилось более 40 жителей, - отмечает мэр Братска Сергей Серебренников. – В этот же день я обсудил ситуацию с руководителями алюминиевого завода, лесопромышленного комплекса, завода ферросплавов на предмет возникновения ЧС. Руководители основных производств доложили, что ситуация на предприятиях стабильная, нештатных ситуаций и отклонений от технологий не наблюдалось. Но, тем не менее, направлено официальное письмо и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор.

Как показали замеры, проведенные мобильной станцией мониторинга, в городе в 2,2 раза превышен ПДК по оксиду углерода, есть незначительные превышения по фенолу и фторид водороду. По остальным параметрам (оксид азота, сероводород, метилмеркаптан, пыль и др.) превышений нет. Почему же тогда горожане буквально задыхались от едкого тумана, накрывшего Братск? Отчасти в этом виновата погода.

- С воскресенья сложилась обстановка, которая способствует накоплению вредных примесей в атмосфере. А именно — высокое давление, слабый ветер южного и юго-западного направления, - объясняет начальник Братского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Терещук. – В результате все примеси скапливаются в приземном слое. В ближайшие два-три дня метеоусловия кардинально не изменятся.

При такой погоде, когда город словно «накрывает крышкой», синоптики предупреждают заводы города о необходимости максимально снизить выбросы. В реальных условиях это значит снизить производство. Пренебрегать такими предупреждениями нельзя. Это преступление перед жителями Братска, в центре которого находятся промышленные гиганты. И за этим теперь будут следить не только городские власти, но и все причастные.

- Братская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха при работе основными загрязнителями, - сообщает пресс-служба ведомства . – Сотрудники работают на предприятиях, анализируется их деятельность в период режима неблагоприятных метеоусловий, протоколы производственного контроля, дается оценка эффективности работы газоочистного оборудования.

В регионе для контроля за ситуацией по распоряжению врио губернатора региона создали рабочую группу.

- Ситуация в Братске действительно вызывает серьезное беспокойство, поэтому я держу ее на личном контроле, - отметил Игорь Кобзев. - По моему поручению создана рабочая группа с привлечением органов контроля и местного самоуправления для оценки и оперативного реагирования на ситуацию с загрязнением воздуха. Руководителям предприятий объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

НА ЗАМЕТКУ

Что посоветовали жителям Братска на время неблагоприятных метеоусловий

- ограничить пребывание на улице;

- проветривать помещений только кондиционерами;

- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- отказаться от поездок на личном автотранспорте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компании сообщили о работе в штатном режиме

Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Евгений ЗЕНКИН

- По информации, переданной Братским ЦГМС дежурному диспетчеру завода, с с 14 по 16 февраля прогнозировался первый режим неблагоприятных метеоусловий. Сведения об этом, согласно схеме оповещения, передаются во все подразделения завода. Контроль за эффективностью выполнения мероприятий осуществляет санитарно-промышленная лаборатория. Отмечу, что завод работает в штатном режиме, остановов газоочистного оборудования при работающем технологическом оборудовании не было.

Директор Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске Андрей ВАНЧУКОВ

- Филиал Группы «Илим» в Братске работает в штатном режиме, определенном для предприятий при неблагоприятных метеоусловиях. Проведены организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности, лабораторией филиала ведется постоянный производственный эколого-аналитический контроль загрязняющих веществ по источникам и веществам, регулируемым при НМУ. Кроме того, 16-17 февраля лаборатория комбината провела внеплановые замеры в черте города, превышений ПДК не зафиксировано. Учитывая погодные условия, филиал Группы «Илим» в Братске дополнительно принял меры по контролю за состоянием атмосферного воздуха на территории города, который будет проводиться по трехсменному графику работы - включая ночное время.

КОНКРЕТНО

Город Братск участвует в проекте «Чистый воздух»

Братск входит в число двенадцати городов страны, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». По плану проекта, в городе Братске запланировано до 2024 года снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 19,95 %, что составляет 25,23 тыс. тонн. Реализация проекта предполагает финансирование в размере 26,14 млрд. рублей, из которых 18,6 млрд. инвестируют частные компании.