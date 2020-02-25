Прогноз погоды в Иркутске 25 февраля: ветер дует с юго-востока

Теплый февраль продолжает баловать сибиряков. Все выходные была погода благоприятная для прогулок, пеших походов, небольших экспедиций в красочные места. В одну из таких – на остров Ольхон - отправилась и «Комсомольская правда». Как там красиво! Подробности и фото – здесь.

Сегодня, 25 февраля, путешествие себе могут позволить лишь люди, отправляющиеся в отпуск. На календаре – первый рабочий день короткой четырехдневной рабочей недели. По сообщениям синоптиков, этот вторник будет таким же не морозным. Облачность переменчивая, осадков не ожидается. Ветер дует с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. За окном днем температура всего -3…-5 градусов.

- По области 25 числа также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Местами пойдет небольшой снег.

Столбики уличных термометров на территории Приангарья покажут днем -2…-7, местами до -10…-15 градусов.

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