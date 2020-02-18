«Ангарск, на лыжи!» - семейный спортивный праздник прошел в городе

Семейный спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!» провела компания En+ Group совместно с администрацией города нефтехимиков. Гостями и участниками мероприятия стали более 1000 человек, в том числе свыше 200 детей.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Заезды на дистанции от 300 м до 5 км преодолевали профессионалы, любители и совсем юные спортсмены: самому младшему лыжнику исполнилось 3 года. Противоположный возрастной рекорд побила Раиса Головкова: в свой 80-й день рождения она заняла 1-е место среди участников 1949 года рождения и старше.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Всего в рамках соревнований состоялось 20 заездов. Лыжники боролись не на шутку. Победители и призеры получили медали и памятные подарки. Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа. Желающим предлагали горячий чай и традиционное блюдо полевой кухни - гречневую кашу.

Напомним, что совместный проект En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!» реализуется с 2016 года в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Его основная цель - популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. Проект предусматривает обновление и строительство лыжной инфраструктуры, подготовку тренеров, поддержку юношеских команд, проведение спортивных праздников и соревнований.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

В 2018 году в его рамках компания En+ модернизировала лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». Расходы составили около 26,5 млн рублей. В соревнованиях в честь открытия комплекса приняли участие около 400 человек.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

- В целом за время реализации проекта были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском. Тренировочные базы получили 6 современных ратраков отечественного производства. Также было закуплено и передано спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, а 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах. С 2019 года проводится конкурс «Лучший лыжный тренер года» на соискание стипендии в размере 90 тыс. рублей. По итогам первого конкурса стипендии получили 5 специалистов. В 2016 - 2020 годах участниками массовых лыжных праздников в рамках проекта «На лыжи!» стали более 52 тыс. любителей спорта. За это время в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1900 юных спортсменов, - отметила руководитель корпоративных и социальных программ компании En+Group Светлана Чекалина.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

Также она подчеркнула, что в 2020 году в рамках проекта «На лыжи!» в городах присутствия En+ (Абакан, Иркутск, Сорск и Черемхово) впервые проводились спортивные соревнования для школьников. Состязания проходили в формате эстафет в спортзалах школ. Командам-победителям вручили комплекты лыж, остальные участники получили сувениры и сладкие подарки.

Фото: Сергей ПЕТРОВ

НАША СПРАВКА

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года и является основным спонсором клуба. Компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!».

Фото: Сергей ПЕТРОВ

В числе других проектов комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства, главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.