2020-02-19T05:52:54+03:00
Общество

Погода в Иркутске до конца рабочей недели: снег, солнце и минусовые температуры

Прогноз синоптиков на 19-21 февраля в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске до конца рабочей недели: снег, солнце и минусовые температурыПогода в Иркутске до конца рабочей недели: снег, солнце и минусовые температурыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Что сказать, зима нынче балует сибиряков. Даже февральские ветры не сильно омрачают сути дела. Прогноз погоды в Иркутске остается благоприятным для прогулок на свежем воздухе. «Мороз и солнце; день чудесный!» - как писал всемирно известный классик Александр Сергеевич Пушкин. В Иркутске, конечно, 19 февраля совсем не мороз, зато чистый белый снег: синоптики сегодня обещают небольшие осадки.

- Днем за окном будет всего -5…-7 градусов, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Обязательно выбирайтесь на прогулку после рабочего дня. Облачность в среду переменная. Ветер дует юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 3-8 м/с.

По сообщению метеорологов с портала «Гисметео», снег будет идти всю ближайшую ночь, завершится только утром 20 февраля. Этой ночью столбики ртутных термометров покажут -15 градусов, днем в четверг потеплеет до -5 градусов, небольшой ветер, переменная облачность.

В ночь с четверга на пятницу синоптики прогнозируют до -19. Зато днем 21 февраля на небе ни облачка и всего -3. Весна близко!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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