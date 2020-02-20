Коммунальная авария на Лисихе в Иркутске: подземный переход закрыт, проезд по Байкальской затруднен

Из-за порыва теплотрассы в районе остановки "Лисиха" в Иркутске все затянуло густым белым паром. Горячая вода попала на улицу Байкальская и потекла вниз к Ангаре, подземный пешеходный переход весь заволокло пеленой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/761916" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария на остановке "Лисиха" в Иркутске..Видео: "Инцидент|Иркутск".

- Проход через подземный пешеходный переход пока запрещен ради безопасности людей, движение по автомобильной дороге временно перекрыто сотрудниками ГИБДД, - сообщают в официальном аккаунте Оператора тепловых сетей Иркутска в Фэйсбуке. - Ремонтом трубопровода занимается бригада участка теплосетей, также привлечены аварийные бригады. Пока неизвестно, сколько времени займут работы. Причина повреждения выясняется.

В районе остановки "Лисиха" все затянуто паром от кипятка. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

Тем временем, на улице Байкальская напротив остановки "Лисиха" уже образовалась пробка по направлению из центра города к плотине ГЭС. Так что автомобилистам стоит заранее планировать время на поездку.

Из-за пара и горячей воды проезд по Байкальской затруднен. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

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