Школу в деревне Столбова под Иркутском закрыли из-за радона

В деревне Столбова под Иркутском приставы опечатали начальную школу. Ее закрыли после измерений, которые провел Роспотребнадзор. Заниматься в помещении сейчас нельзя из-за выхода на поверхность радиактивного газа радона. Здание необходимо привести в порядок за 2 месяца.

-Судебные приставы на 65 суток приостановили деятельность школы в деревне Столбова Иркутского района, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. – Во время проверки Управления Роспотребнадзора совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии произведены измерения, во время которых установлено превышение нормативного значения среднегодовой активности изотопов радона в помещениях школы.

В школе предстоит сделать ремонт. И к этому надо подходить серьезно. По данным геофизиков, на юге Иркутской области высокие концентрации радиоактивного газа радона в почве. От него необходимо защищаться. Самая главная защита – герметизация и проветривание.

- Для снижения облучения радоном при строительстве зданий необходимы усиленная изоляция полов и стен подвалов, соприкасающихся с грунтом, заливка бетонной стяжки, изоляция вводов подземных коммуникаций, - такие инструкции дает Роспотребнадзор Алтая, где проблема выхода этого газа на поверхность также очень высока. –Кроме того, еще при проектировании постройки необходимо провести замеры активности радона.

Строителям в здании школы деревни Столбова предстоит загерметизировать все трещинки и отверстия в стенах и в полу, перекрыть движение воздуха из подвала. А учителям в перерывах между уроками, когда школа откроется, надо всегда открывать форточки и проветривать помещения. Такое простое правило полезно не только для профилактики вирусных заболеваний, но и для того, чтобы максимально снизить опасность радона.

Иркутский суд постановил приостановить работу школы на 65 суток. Но также этого времени должно быть достаточно, чтобы привести здание в порядок. Учащихся сейчас возят на занятия в школы других населенных пунктов.

Как защититься от радона. Роспотребнадзор республики Алтай.

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Где в Иркутской области выходит на поверхность радон

-Еланцы Култук, Большой Луг, Малое Голоустное, Большие Коты, Листвянка, Иркутск.

Наибольшие значения средних доз облучения населения природными источниками зарегистрированы в республике Алтай (9,54 мЗв/год) и Еврейской АО (7,20 мЗв/год), средние годовые дозы природного облучения жителей Республики Тыва, Иркутской области, Ставропольского и Забайкальского краев превышают 5 мЗв/год.