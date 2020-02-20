«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - от этой строчки из фильма «Офицеры» душа переворачивается. Подвиг, доблесть, честь, долг, любовь - в ней все о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. Песни военных лет не просто композиции. С ними на устах солдаты на полях сражений рвались в бой; под них, сидя в землянке у костра, вспоминали отчий дом, мечтали о встрече с родными. Песня поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, дарила силы. Она была необходима как воздух.

У каждой песни военных лет свой путь и своя судьба: «Священная война» призывала к стойкости и мужеству в борьбе с врагом, «Темная ночь» вселяла надежду на встречу с любимыми, а «Жди меня, и я вернусь» стала гимном для всех, кто каждый день молился за мужей, братьев и отцов. И не было радостнее песни для советского народа, чем «День Победы», которая означала только одно: война позади!

Каждый из нас знает эти песни и сегодня. Даже дети. В преддверии самого светлого праздника - 75-летия со Дня Победы «Комсомольская правда» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает конкурс для детей «Песни Великой Отечественной войны в рисунках!». Катюша, выходящая на берег реки, какая она? А смуглянка-молдаванка как собирала партизанский отряд? Как бьется в тесной печурке огонь? Нарисуйте и покажите!

Отсканированный рисунок присылайте в редакцию. Мы разместим его на сайте irk.kp.ru, где будет объявлено народное голосование. Лучшие работы, за которые читатели сайта «Комсомолки» отдадут больше всего голосов, будут отмечены призами и подарками.

Итак, конкурс «Песни Великой Отечественной войны в рисунках!» считаем открытым. Заявки уже принимаем! Итоги конкурса подведем в канун 9 Мая. Победителей и призеров наградим в пресс-центре «Комсомольской правды» и пригласим в эфир на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM).

КОНКРЕТНО

Как подать заявку

Все, что нужно сделать, - нарисовать рисунок на мотив песни военных лет и отправить в редакцию «Комсомолки». Заявки мы принимаем по адресу: 664009, г. Иркутск, а/я 194 или на e-mail: k.risunkovkp@yandex.ru.

Подробности узнавайте по тел. (3952) 208-008, а также следите за ходом акции на сайте irk.kp.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08