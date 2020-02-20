2020-02-20T14:09:13+03:00
Происшествия

Разборки в стиле 90-х: криминальные авторитеты убили семерых бандитов в Тайшете и теперь ответят перед судом

Они долго выслеживали каждую жертву и прикидывались правоохранителями [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело о криминальных разборках, которые в 2000-х годах сотрясали Тайшет в продолжение лихих 1990-х. Перед законом ответят четверо преступников, им вменяют убийства и покушение на убийство, похищение, незаконное хранение оружия и боеприпасов.

- Трое мужчин в 2000 году организовали преступную группу в Тайшетском районе, - рассказывают подробности в СУ СКР по региону. - И устроили большую переделку криминального влияния. Бандитов из других группировок просто убирали с пути. Все началось в марте 2001 года, когда они застрелили лидера преступной группы, владельца лесозаготовительной организации. Через несколько месяцев расправились еще с одним криминальным авторитетом.

Криминальных авторитетов судят за убийство семерых бандитов в Тайшете..Видео: СУ СКР по Иркутской области.

Видимо, эти люди встали на пути у ОПГ. Ведь убийства, как утверждают следователи, были заранее спланированными и очень жестокими. Зачистка, не иначе. Перед каждый нападением за жертвами следили, прослушивали их телефоны, выслеживали маршруты. А приближались к ним под видом сотрудников милиции.

Летом 2002 года кошмар продолжился. Преступники подкараулили сына владельца лесного бизнеса, с которым расправились ранее. Возле дома они выстрелили в него, но попали в руку, не убили. Мужчина уехал из Иркутской области. Подальше от бандитов.

- Следующее преступление преступники готовили несколько месяцев. Нашли автомобиль «УАЗ», топоры, ножи, наручники, вошли в роль "сотрудников ОМОН" и ворвались домой к другим бандитам, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Они похитили пятерых человек, связали, убили на берегу реки Бирюса. Чтобы скрыть следы, тела расчленили и утопили.

Следователи провели огромную работу: 50 осмотров мест происшествий, 320 допросов, 17 обысков, около 70 экспертных исследований. В итоге к уголовной ответственности привлекли 10 человек, дела шестерых - в отдельном производстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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