Погода на 21 февраля в Иркутске: придет потепление до -4

Похоже, что весенняя погода в этом году в Иркутск решила придти раньше марта. Да, у нас вновь потепление. В пятницу, 21 февраля в Иркутске синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер подует юго-восточный 3-8 м/с. И если ночью столбик термометра опустился до -15, -17 градусов, то днем воздух прогреется до вполне комфортных для февраля -2, -4 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность. Правда, в Нижнеудинском, южных, центральных районах местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -15,-20 градусов, при прояснении -22,-27, в западных и северных районах при облачной погоде -5,-1, днем -2,-7, при облачной погоде -10,-15, в западных районах местами до +3.