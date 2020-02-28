2020-02-28T14:02:26+03:00
Происшествия

Мать пятерых детей выбросила новорожденного ребенка в туалете больницы

Сейчас жизни малышки из Братска ничего не угрожает, за ней присматривают врачи
Виктория ГЕРКО
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Мать пятерых детей выбросила новорожденного ребенка в туалете больницы Братска.Мать пятерых детей выбросила новорожденного ребенка в туалете больницы Братска.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Многодетная мама из Братска решила избавиться от «лишнего» ребенка. Она принесла его в женскую консультацию и оставила малыша в сумке на полу в туалете. Следователи быстро отыскали женщину, которая выбросила своего ребенка. Ею оказалась 43-летняя сибирячка, у которой уже есть 5 малышей.

«Малышку нашла одна из пациенток. Она зашла в туалет и заметила на полу сумку, которая «шевелилась», рассказали в больнице, где нашли малышку. «Женщина решила заглянуть внутрь и оторопела от увиденного. Внутри лежал новорожденный ребенок».

Девушка сразу вызвала на помощь врачей. Медики осмотрели младенца и выяснили, что девочка появилась на свет несколько часов назад. По камерам стало известно, что в туалете ее оставила женщина. Она пришла в больницу вместе с девочкой лет трех-четырех лет, затем поднялась на второй этаж, оставила на полу сумку с младенцем, а потом вместе со быстро вышла из здания.

- Мы предполагаем, что женщина родила ребенка дома, а затем принесла его в больницу, - рассказала заместитель главного врача Братского перинатального центра по медицинской части Наталья Кравцова. – На учете по беременности эта женщина, скорее всего, не состояла. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Его состояние стабильное.

Сейчас за новорожденной девочкой присматривают врачи. А сотрудники СУ СК по Иркутской области приступили к доследственной проверке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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