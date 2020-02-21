Как Тимофей Кургин развивает детский и юношеский спорт в регионах

Сегодня спорт в России стабильно входит в число приоритетов государственной политики: развивается инфраструктура, открываются региональные и муниципальные центры подготовки, продвигаются ценности здорового образа жизни. Но даже такой большой работы не всегда оказывается достаточно, когда речь заходит о регионах. А ведь именно в небольших городах и поселках родились и начали тренироваться многие наши чемпионы.

Поэтому при создании Фонда развития регионов России «+7» Тимофей Кургин одним из важнейших направлений утвердил поддержку и развитие детского и юношеского спорта. И эта деятельность уже дает результаты.

Поддержка хоккейной команды «Олимпия»

Хоккей много лет является игрой номер один в России, а для Сибири это даже больше, чем спорт. Но чтобы детские мечты становились реальностью, местным командам иногда банально не хватает средств. Благодаря фонду Тимофея Кургина как минимум одна из них получила возможность стабильно развиваться и регулярно выступать на важных международных соревнованиях - это «Олимпия» из Иркутска. Команда из ребят 2007 - 2008 г. р. уже стала первой на областном этапе турнира на призы клуба «Золотая шайба» и второй по результатам состязаний «Добрый лед». Получив же поддержку от «+7», парни теперь могут показывать класс и на выездных международных соревнованиях. Например, в Китае юные хоккеисты уверенно заняли 1-е место, взяв вместе с кубком и несколько индивидуальных наград.

Спортивный фестиваль «Медаль на медаль»

Новая Игирма - поселок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области. До лета прошлого года не все местные школьники знали, что такое спортивные турниры, но благодаря фонду Кургина у ребят теперь есть собственный фестиваль - «Медаль на медаль», в рамках которого проводятся командные соревнования по футболу и уличному баскетболу. Победители и призеры получают именные награды и призы, а абсолютно все участники - грамоты и подарки.

- Школьные годы - это тот период в жизни людей, когда формируется их личность, характер. Поэтому очень важно именно в этот момент направить подростка по тому пути, который будет полезен и даст перспективы. Наш спортивный фестиваль максимально способствует этому, - говорит Глеб Муравский, один из координаторов турнира от «+7».

Проект «Путь к абсолютной победе»

В конце прошлого года легендарный боксер Рой Джонс и Тимофей Кургин дали старт уникальной программе для молодых боксеров России - «Путь к абсолютной победе», цель которой - найти талантливых спортсменов и помочь им стать чемпионами.

На данный момент состоялось уже три этапа проекта. Рой Джонс лично отобрал в свою команду самых способных молодых единоборцев из Иркутска, Красноярска и Москвы и в этом году за счет фонда Тимофея Кургина повезет их на совместные сборы.

- У каждого молодого спортсмена есть кумиры или люди, на которых хочется равняться. И у боксеров любого возраста Рой Джонс почти всегда есть в этом списке. Получив сейчас возможность тренироваться под руководством этого выдающегося профессионала и человека, участники проекта сделают огромный шаг на своем пути к большим победам, - говорит Тимофей Геннадьевич.