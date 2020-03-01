2020-03-01T04:29:19+03:00
Общество

Гуляя на Масленицу, не замерзнете: прогноз погоды 1 марта

Погода хороша и для просмотра игр чемпионата мира по хоккею с мячом, но есть одно «но»
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 1 мартаПрогноз погоды 1 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Весна в городе! На календаре – 1 марта. А в столице Приангарья сегодня много интересных событий. И погода радует. Можно и на Масленицу погулять и поболеть за хоккеистов, играющих в группе В чемпионата мира по хоккею с мячом.

Прогноз синоптиков в первый весенний день такой: в Иркутске – переменная облачность, временами снег, температура за окном всего -3…-5. Однако, немного вносит дегтя ветер: сегодня он дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с и метеорологи обращают внимание, что возможны порывы до 14 м/с.

- По области – облачная с прояснениями погода, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Приангарье столбики уличных термометров днем покажут -1…-6, но если солнце скроется за облаками будет -9…-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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