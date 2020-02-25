Блины на Масленицу: в Иркутске и Красноярске дешевле, в Улан-Удэ и Новосибирске - дороже

Блины на Масленицу – главное угощение. И, поэтому в каждой семье их принято стряпать в течение всей недели гуляний. Есть даже такое поверье – чем больше блинчиков съешь, тем богаче будешь. Правда, худеющие это мнение не поддерживают, но это частности. Цены на продукты ( январь к январю) за год выросли порядком. Мы уже подсчитывали индекс щей, индекс бууз. А в "КП"-Иркутск сейчас решили подсчитать индекс Блина – для соседних регионов Сибири. Берем Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ. И, чтобы понимать разницу – Новосибирск. Как-никак – столица региона.

Итак, готовим классические блины на молоке. Примерно на 6 порций. Нам понадобятся 3 яйца, пол-литра молок, два стакана муки. Соду, уксус, сахар и растительное масло не считаем – никакого существенного влияния на цену наших блинчиков они не окажут. Факт. А с чем подавать угощение, вы решаете сами –это могут быть сметана, мед, сгущенка, джем…

Рецепт

Блины на Масленицу на молоке

Молоко 0, 5 л.

Яйцо 3 шт.

Мука – 2 стакана

А теперь - за подсчеты. Все довольно просто. Берем данные Росстата ( последние из тех, что есть - за 18 февраля), считаем по составу ингредиентов и выясняем, сколько и какая хозяйка потратит на угощение. Сколько стоят блины на Масленицу в Иркутске и Улан-Удэ? А, может, у соседей, в Красноярске, дешевле выйдет? А мы и позавидуем!

Сравнили. И, самые дешевые блины на Масленицу ( ну для нас-то точно неожиданно!) среди регионов -соседей оказались...в Иркутске. Второе место застолбил Красноярск, третье - за Новосибирском, и четвертые по цене застолья на праздник - жители Улан -Удэ. Смотрите сами!

Впрочем, и в Иркутске цены блинов тоже росли. В прошлом году они-таки обходились нам дешевле на 1, 5 рубля. Тогда было немного дешевле молоко и мука. Но вот, например, яйца на стряпню сейчас доступнее. Так и вышло, что цены почти не изменились .