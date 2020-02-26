2020-02-26T03:44:12+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 26 февраля: на дорогах города – гололедица

Снежный накат на трассах южных районов Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске 26 февраля: на дорогах города – гололедицаПрогноз погоды в Иркутске 26 февраля: на дорогах города – гололедицаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Для автомобилистов наступает пора, когда выезжая на трассы нужно вести себя особенно осторожно. Днем солнышко уже топит снег, который покрывается после того как стемнеет, ледяной коркой. Об этом начали предупреждать и синоптики. Сегодня на дорогах южных районов Приангарья и города Иркутска – гололедица и снежный накат.

В Иркутске в среду переменная облачность, пойдет небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -4…-6 градусов.

- По области днем также переменная облачность, местами небольшой снег, умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер ожидается в регионе юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный, скорость такая же, как и в столице Приангарья - 3-8 м/с. В Иркутской области днем за окном -3…-8, местами -10…-15.

Читайте также:

Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов. Они расположены в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках озера

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника
Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем
На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина
Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine
Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности
Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая
Стали известны даты запрета на торговлю алкоголем во время ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов