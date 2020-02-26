Прогноз погоды в Иркутске 26 февраля: на дорогах города – гололедица
Для автомобилистов наступает пора, когда выезжая на трассы нужно вести себя особенно осторожно. Днем солнышко уже топит снег, который покрывается после того как стемнеет, ледяной коркой. Об этом начали предупреждать и синоптики. Сегодня на дорогах южных районов Приангарья и города Иркутска – гололедица и снежный накат.
В Иркутске в среду переменная облачность, пойдет небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -4…-6 градусов.
- По области днем также переменная облачность, местами небольшой снег, умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ветер ожидается в регионе юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный, скорость такая же, как и в столице Приангарья - 3-8 м/с. В Иркутской области днем за окном -3…-8, местами -10…-15.
Читайте также:
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов. Они расположены в районе Иркутской губы, острова Огой, мыса Бурхан, в Сарайском заливе и в нескольких других точках озера
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU