Прогноз погоды в Иркутске 26 февраля: на дорогах города – гололедица

Для автомобилистов наступает пора, когда выезжая на трассы нужно вести себя особенно осторожно. Днем солнышко уже топит снег, который покрывается после того как стемнеет, ледяной коркой. Об этом начали предупреждать и синоптики. Сегодня на дорогах южных районов Приангарья и города Иркутска – гололедица и снежный накат.

В Иркутске в среду переменная облачность, пойдет небольшой снег. Ветер дует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут -4…-6 градусов.

- По области днем также переменная облачность, местами небольшой снег, умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер ожидается в регионе юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный, скорость такая же, как и в столице Приангарья - 3-8 м/с. В Иркутской области днем за окном -3…-8, местами -10…-15.

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