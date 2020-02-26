В Иркутске «заминировали» 11 школ

Волна ложных минирований, утром, 26 февраля докатилась и до Иркутска. Сразу в 11 школ города по электронной почте поступили письма с угрозами. При этом, текст в них был разный – в одних сообщалось о взрывчатом веществе, которое якобы заложено в зданиях, в других было написано об отравляющем веществе.

- Такие письма получили школы № 4, 11, 16, 20, 24, 26, 35, 63, 64, 65, 76, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе министерства образования Иркутской области. – Сейчас на месте работают полицейские и сотрудники МЧС. Уже обследовано здание школы №4. Никаких опасных веществ не обнаружено, поэтому уроки в школе продолжены. Остальные здания продолжают обследовать, образовательный процесс не остановлен. Эвакуации нигде не было.

Добавим, что массовая эвакуация школ, ранним утром, 26 февраля началась с Дальнего Востока. Сообщения о минировании поступали в Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре. По этой же причине эвакуировали несколько школ и в Красноярске. Затем волна докатилась до Бурятии. Так, в Улан-Удэ было «заминировано» 14 школ