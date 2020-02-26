2020-02-26T13:31:43+03:00
Наука

Сибирские ученые изучат, почему у нерп проблемы с сердцем

Эта одна из возможных причин массовой гибели байкальского эндемика в 2017-м году – тогда 140 туш животных выбросило на берег [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибирские ученые изучат, почему у нерп проблемы с сердцемСибирские ученые изучат, почему у нерп проблемы с сердцемФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ученые до сих пор бьются над загадкой, из-за чего осенью 2017 года на Байкале погибло более 140 нерп. Туши мертвых эндемиков выбросило на берега Байкала в Иркутской области и Бурятии. Ни следов ран от ножей или браконьерских сетей, ни болезней у животных не обнаружили. Одним, словом загадка, от чего умерли тюлени. Каких только версий не выдвигали: сильный шторм, голод, отравление химикатами, чума плотоядных… И ни одна из них так и не подтвердилась. Одно из предположений - повреждение сердца.

- Мы изучали все органы погибших животных и нашли у них в сердце омертвевшие частички. С возрастом это никак не связано, а если виной тому попавшие в организм паразиты, то умереть из-за этого нерпы явно не могли, - рассказывает «Комсомолке» доцент кафедры анатомии, физиологии и микробиологии Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского, кандидат биологических наук Инна Аникиенко. - Для того чтобы выяснить, что это за патология и могла ли она привести к гибели животных, нужно внимательно изучать анатомию байкальских нерп. Пока ученые мало этим занимались.

Фото: предоставлено Денисом Степановым.

Фото: предоставлено Денисом Степановым.

Инна Аникиенко решила бросить все силы на разгадку этих вопросов: разработала специальный проект «Исследование сердечно-сосудистой системы байкальской нерпы в норме и при патологии», победила с ним на конкурсе поддержки молодых ученых «Байкальская инициатива - 2019», организованном фондом «Озеро Байкал», а выигранный грант в 286,4 тыс. рублей потратила на микротом - оборудование, с помощью которого можно будет изучать строение тканей и органов байкальской нерпы.

- Как будем проводить исследования? У нас хранятся образцы тканей и сосудов нерп, в том числе тех, что массово погибли в 2017 году. Станем проводить эксперименты и изучать под микроскопом, - поясняет Инна Аникиенко. - Выясним, как у них устроены сосуды, сердце и другие органы в нормальном состоянии и как начинаются болезни. Обязательно проверим здоровье байкальских тюленей, которые живут в нерпинариях: возьмем у них анализы крови, сделаем ЭКГ. Новое оборудование мы запустим уже к весне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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