Гороскоп на 2020 год от бурятских лам: год Мыши благоприятен для детей и пожилых

В Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Бурятии ученые ламы каждый год, сверяясь с вычислениями древних манускриптов, составляют астрологический прогноз на следующий год. Может быть, эти пророчества не так популярны ( а, скорее, не так известны) как расчеты западной астрологической школы. Хотя…Может, стоит довериться древним знаниям Востока? Для вас – гороскоп на 2020 год от бурятских лам, который составил преподаватель Буддийского университета Намсрай лама Дашидондоков.

Сразу отметим. Ровно месяц назад, 24 января все шумно отмечали наступление года Крысы. Это – по китайскому календарю. Он не совпадает с тем, которым пользуются в российской Азии. Наши буддисты в этом году отметили начало Нового года по лунному календарю месяцем позже – 24 февраля. И, между прочим, по их мнению, начался год Железной Мыши, а никак не Крысы. Есть разница! Празднуем еще раз. И знакомимся с гороскопом на 2020.

Гороскоп на 2020 год от бурятских лам: Что несет нам Железная Мышь?

Сначала разберемся с тем, как в древнем учении лам воспринимают железо.

- Он соответствует вечеру, закату, западу и осени, - уточняет в гороскопе Намсрай лама Дашидондоков. - Наделен всеми качествам стали: ясностью, чистотой, прочностью и остротой. Символ прямоты и справедливости, отсекает с решимостью. Цвет – белый, планета – Венера. Он также связан с триграммой «Да» – наслаждение.

Как поясняет лама, это значит, что «несмотря на жестокость и резкость, соответствующие идеалу справедливости, он обладает магнетизмом».

А Мышь – еще та штучка. Все знают, что это животное очень осторожно и способно приспосабливаться к любой ситуации. Но это еще не все.

- Мышь – полна обаяния, любит компании и действует, полагаясь на рассудок, прямолинейна в общении с людьми, ее высоко ценят окружающие, - уточняет Намсрай лама. – Однако, будучи внешне дружелюбной и великодушной, в действительности мышь эгоистична, расчетлива и склонна манипулировать другими.

Словом, держите ухо востро! Мышь склонна копить деньги, крайне недоверчива и все готова обернуть себе на пользу. Именно поэтому она весьма удачлива в делах, пока не станет напрасно тратить средства, а это не исключено. В то же время она способна легко сориентироваться в ситуации, организовать все, что необходимо, и обеспечить прекрасные перспективы начинаниям, а уж идей и изобретательности у нее хватает. Но нужен хороший партнер, который будет их воплощать.

Гороскоп на 2020 год от бурятских лам по году рождения: кому повезет

В целом год Мыши, уверены ламы, благоприятен для детей и пожилых людей, но вот молодых людей, не привыкших к осмотрительности, ждут испытания.

Год Мыши покровительствует

- Тем, кто родился в год Собаки и Свиньи. Для них это просто отличный период.

-Хорош для тех, кто появился на свет в год Коровы (Быка), Тигра, Змеи, Овцы (Козы).

Трудности в год Мыши ждут

Людей, рожденных в год Мыши, Лошади, Кролика(Кота), Курицы(Петуха), Дракона, Обезьяны.

Им ламы советуют быть максимально бдительными и осторожными, заниматься благотворительностью. Это поможет удачи в 2020 году.

ПОДСКАЗКА ОТ «КП»

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1) В год Мыши откладывайте деньги, это принесет пользу. Старайтесь не транжирить их по мелочам, иначе есть опасность лишиться всего. Будьте рассудительны и осторожны. 2) Этот год подходит для новых идей, у которых отличные перспективы. Но воплощать их в одиночку не стоит. Работать вместе должны вдохновитель и практик. 3) Если соблюдать гороскоп на 2020 год от бурятских лам, вас ждет удача.