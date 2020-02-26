Детская стоматология в Иркутске: где лучше лечить зубы ребенку

С кариесом молочных зубов в наше время сталкивается едва ли не каждый ребенок, даже если заботливые родители стремятся ограничить количество сладостей в его рационе. К сожалению, далеко не все мамы и папы относятся к этой проблеме серьезно. Действительно, что там переживать? - молочный зуб выпадает все равно.

Почему обязательно нужно лечить молочные зубы и какие последствия может вызвать пренебрежение их здоровьем, рассказывают врачи детского отделения семейной стоматологии в Иркутске «Кристалл».

От состояния молочных зубов напрямую зависит здоровье ребенка - ведь они выполняют целый ряд важнейших функций:

- при отсутствии нескольких зубов малыш будет намного хуже пережевывать пищу, а отсюда недалеко и до развития проблем с желудком.

- полный состав молочных зубов необходим, чтобы у ребенка правильно формировалась дикция. Не хотите долго и упорно водить малыша к логопеду - следите за состоянием молочных зубов!

- молочные зубы стимулируют физиологически правильный рост челюстей и лицевых костей. А их преждевременное удаление может привести к тому, что пропорции лица будут несколько нарушены. Зачем это вашему ребенку?

И конечно, удаление молочного зуба до времени его естественной смены вызывает смещение всего зубного ряда. Именно такова самая основная причина формирования неправильного прикуса, который в подростковом возрасте придется выправлять с помощью стоматолога-ортодонта - дорого, долго и не слишком приятно.

И кроме того, кариес молочного зуба зачастую поражает еще не прорезавшийся зачаток постоянного. Коренной зуб может вырасти уже нездоровым. Так что, уважаемые родители, позаботьтесь о здоровье молочных зубов вашего малыша!

В иркутской детской стоматологии «Кристалл» именно состоянию молочных зубов маленьких пациентов врачи уделяют максимум внимания. Современное диагностическое и лечебное оборудование позволяет выявить любые проблемы на самой ранней стадии возникновения. В таких случаях, как правило, серьезного лечения и постановки пломб и не требуется - достаточно специальной обработки эмали минерализующими составами. Врач будет внимательно наблюдать за состоянием зуба вплоть до времени его естественной смены. От родителей требуется только не пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами.

Впрочем, маленькие пациенты «Кристалла» совсем не боятся походов к зубному врачу. В клинике для них масса интересного, да и атмосфера самая дружелюбная. А родители высоко ценят профессионализм врачей и медперсонала, удобный график работы, внимательное отношение к проблемам каждого посетителя. И что еще немаловажно - ценовая доступность качественной стоматологии. Лечить зубы в «Кристалле» (а это именно семейная клиника!) - доступно практически каждой семье Иркутска.

И что еще очень важно - даже малышам лечить зубы в «Кристалле» совсем-совсем не больно и не страшно! Современная техника позволяет свести к минимуму неприятные ощущения при обработке зуба, к тому же в распоряжении докторов - весь спектр анестетиков последнего поколения, безопасных для хрупкого детского организма. Подбор их ведется с учетом состояния малыша и склонности к аллергическим реакциям.

Фото: архив компании

А если ребенок уже имеет негативный опыт лечения зубов и испытывает страх, стресс, проще говоря - заливается слезами при виде стоматологического кресла?

Лечение зубов под седацией - оптимальный выход в таком случае, уверяют врачи «Кристалла». Седация зубов Иркутск - не лечение зубов под наркозом в прямом смысле слова. Вдыхая через специальную маску газообразный седативный препарат, ребенок расслабляется и успокаивается, но не отключается полностью. Это комфортное состояние больше всего похоже на легкую дремоту. Малыш просто расслабленно и спокойно сидит в кресле, а доктор может полностью сосредоточиться на процессе лечения. Все сложные манипуляции проходят полностью безболезненно и не пугают ребенка. Лечение в итоге - более качественное, результаты его лучше на порядок.

Далеко не все детские стоматологии Иркутска могут предложить лечение под седацией. А между тем оно является "золотым стандартом" для развитых стран Европы.

В клинике «Кристалл» маленькие пациенты чувствуют себя свободно и уверенно, не испытывают страха: здесь умеют найти подход к каждому ребенку и заботятся о его психологическом комфорте. Родители их уверены - выбирая сердцем, они выбирают лучшее для своих детей, и завтра все изменится к лучшему.

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