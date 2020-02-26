В деревне Куртун Ольхонского района появится спутниковый интернет

Победителем конкурса «Зачем мне нужен спутниковый интернет?», который организовал РТКОММ - один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России, дочерняя компания ПАО «Ростелеком», стала Ольга Зимбалевская с проектом по организации связи с миром деревни Куртун, расположенной неподалеку от озера Байкал. В этой деревне живет всего около 60 человек, в основном это пожилые люди. Ольга начала развивать здесь фермерское хозяйство. А благодаря восстановленному усилителю сотового сигнала лавочка возле ее дома стала подобием телефонной будки. Бабушки и дедушки могут теперь звонить своим внукам. А вот интернет в деревне до последнего времени оставался мечтой. Ольга подала заявку на конкурс, адресованный, в первую очередь, жителям труднодоступных и удаленных районов. Его главная цель – популяризация современных спутниковых технологий, предназначенных для подключения скоростного доступа в интернет за городом.

Спутниковый интернет для Тофаларии (РТКОММ меняет жизнь людей).

Участникам конкурса было предложено рассказать в своих аккаунтах в Instagram истории о том, для чего им необходим доступ во Всемирную сеть. Главным призом стал комплект оборудования для спутникового интернета и трафик в размере 25 ГБ ежемесячно в течение года.

Годовой абонемент на спутниковую интернет-связь теперь есть и у председателя тофаларской общины «Барбитай» Вадима Парфенова. Он организовал в Нижнеудинском районе оленеводческое хозяйство, и с помощью услуги доступа к широкополосному спутниковому интернету, предоставляемому РТКОММ под торговой маркой SenSat, сумел воссоздать и уже готовит к регистрации в Государственном племенном регистре РФ уникальную породу тофаларского северного оленя.

Вадим Парфенов, находясь в труднодоступном районе, отправил данные, необходимые для регистрации породы, в Министерство сельского хозяйства России. С помощью спутникового интернета он общается и с зарубежными коллегами – членами ассоциации «Оленеводы мира».

- Мы уже получили подтверждение, что наши олени уникальны. Они – самые крупные в мире. При этом животные ласковые, как кошки, и игривые, как собаки, - рассказал Вадим Парфенов.

Фото: РТКОММ

Оленевод отметил, что без современных технологий и, в частности, скоростного спутникового интернета, достичь значимых результатов в деле возрождения тофаларской породы было бы крайне сложно.

Фото: РТКОММ

- Я признателен компании РТКОММ не только за современный качественный надежный сервис, но и за активную позицию по продвижению знаний об этой технологии, играющей очень важную роль, в том числе, в деле сохранения традиционного образа жизни тофаларских общин, - подчеркнул Вадим Парфенов.

Фото: РТКОММ

Кстати, племянник оленевода с помощью спутникового интернета нашел себе жену. Она – преподаватель вокала.

Фото: РТКОММ

- Сначала просто переписывались. Оказалось, у нас очень много общего. На этом и сошлись, - поделился радостью Евгений Парфенов. – Мы живем в Тофаларии, и весь день обычно на охоте. Вечером приходим, включаем интернет и общаемся. Замечательная это вещь! Не сказать, что чудо, конечно. Чудеса мы творим сами, а интернет этому способствует.

Фото: РТКОММ

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев отметил, что проект «Меняем жизнь людей» – это часть стратегии развития компании.

- Мы стремимся к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кто в этом действительно заинтересован, кому для достижения важных целей остро не хватает всех преимуществ полноценной жизни онлайн, - сказал Сергей Ратиев. - История семьи Парфеновых показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях нашей страны.

Фото: РТКОММ

Посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Иркутской области, фермер, сыродел и общественный деятель Сергей Перевозников сравнил интернет с электричеством, которого раньше не было, а теперь жизнь без него сложно даже представить.

Фото: РТКОММ

Сергей Перевозников про участие в проекте "Меняем жизнь людей".Посол проекта РТКОММ "Меняем жизнь людей" в Иркутской области - фермер, сыродел, общественный деятель Сергей Перевозников побывал в гостях у оленевода, возрождающего уникальную тофаларскую породу оленей с помощью спутникового интернета.

- Скоростной широкополосный интернет сегодня – одна из базовых потребностей, - констатировал он. - Сегодня им можно пользоваться даже в глухой тайге, если заранее позаботиться о спутниковой связи. В Иркутской области много труднодоступных территорий. Там живут люди. И очень важно рассказывать им о современных возможностях, о спутниковых технологиях, с помощью которых можно и судьбу устроить, и жизнь спасти.

Фото: РТКОММ

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» впервые был реализован в Иркутске. Теперь, на протяжении всего 2020 года, он будет распространяться на другие регионы России. С помощью проекта страна узнает о людях, которые живут вдали от цивилизации, но, с помощью современных технологий идут к поставленным целям, достигают результатов и меняют свою судьбу.