2020-02-26T07:49:22+03:00
Общество

В деревне Куртун Ольхонского района появится спутниковый интернет

Жители отдаленного населенного пункта выиграли в конкурсе, организованном оператором спутниковой связи
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: РТКОММФото: РТКОММ
Изменить размер текста:

Победителем конкурса «Зачем мне нужен спутниковый интернет?», который организовал РТКОММ - один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России, дочерняя компания ПАО «Ростелеком», стала Ольга Зимбалевская с проектом по организации связи с миром деревни Куртун, расположенной неподалеку от озера Байкал. В этой деревне живет всего около 60 человек, в основном это пожилые люди. Ольга начала развивать здесь фермерское хозяйство. А благодаря восстановленному усилителю сотового сигнала лавочка возле ее дома стала подобием телефонной будки. Бабушки и дедушки могут теперь звонить своим внукам. А вот интернет в деревне до последнего времени оставался мечтой. Ольга подала заявку на конкурс, адресованный, в первую очередь, жителям труднодоступных и удаленных районов. Его главная цель – популяризация современных спутниковых технологий, предназначенных для подключения скоростного доступа в интернет за городом.

Спутниковый интернет для Тофаларии (РТКОММ меняет жизнь людей).

Участникам конкурса было предложено рассказать в своих аккаунтах в Instagram истории о том, для чего им необходим доступ во Всемирную сеть. Главным призом стал комплект оборудования для спутникового интернета и трафик в размере 25 ГБ ежемесячно в течение года.

Годовой абонемент на спутниковую интернет-связь теперь есть и у председателя тофаларской общины «Барбитай» Вадима Парфенова. Он организовал в Нижнеудинском районе оленеводческое хозяйство, и с помощью услуги доступа к широкополосному спутниковому интернету, предоставляемому РТКОММ под торговой маркой SenSat, сумел воссоздать и уже готовит к регистрации в Государственном племенном регистре РФ уникальную породу тофаларского северного оленя.

Вадим Парфенов, находясь в труднодоступном районе, отправил данные, необходимые для регистрации породы, в Министерство сельского хозяйства России. С помощью спутникового интернета он общается и с зарубежными коллегами – членами ассоциации «Оленеводы мира».

- Мы уже получили подтверждение, что наши олени уникальны. Они – самые крупные в мире. При этом животные ласковые, как кошки, и игривые, как собаки, - рассказал Вадим Парфенов.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Оленевод отметил, что без современных технологий и, в частности, скоростного спутникового интернета, достичь значимых результатов в деле возрождения тофаларской породы было бы крайне сложно.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

- Я признателен компании РТКОММ не только за современный качественный надежный сервис, но и за активную позицию по продвижению знаний об этой технологии, играющей очень важную роль, в том числе, в деле сохранения традиционного образа жизни тофаларских общин, - подчеркнул Вадим Парфенов.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Кстати, племянник оленевода с помощью спутникового интернета нашел себе жену. Она – преподаватель вокала.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

- Сначала просто переписывались. Оказалось, у нас очень много общего. На этом и сошлись, - поделился радостью Евгений Парфенов. – Мы живем в Тофаларии, и весь день обычно на охоте. Вечером приходим, включаем интернет и общаемся. Замечательная это вещь! Не сказать, что чудо, конечно. Чудеса мы творим сами, а интернет этому способствует.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев отметил, что проект «Меняем жизнь людей» – это часть стратегии развития компании.

- Мы стремимся к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кто в этом действительно заинтересован, кому для достижения важных целей остро не хватает всех преимуществ полноценной жизни онлайн, - сказал Сергей Ратиев. - История семьи Парфеновых показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях нашей страны.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Иркутской области, фермер, сыродел и общественный деятель Сергей Перевозников сравнил интернет с электричеством, которого раньше не было, а теперь жизнь без него сложно даже представить.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Сергей Перевозников про участие в проекте "Меняем жизнь людей".Посол проекта РТКОММ "Меняем жизнь людей" в Иркутской области - фермер, сыродел, общественный деятель Сергей Перевозников побывал в гостях у оленевода, возрождающего уникальную тофаларскую породу оленей с помощью спутникового интернета.

- Скоростной широкополосный интернет сегодня – одна из базовых потребностей, - констатировал он. - Сегодня им можно пользоваться даже в глухой тайге, если заранее позаботиться о спутниковой связи. В Иркутской области много труднодоступных территорий. Там живут люди. И очень важно рассказывать им о современных возможностях, о спутниковых технологиях, с помощью которых можно и судьбу устроить, и жизнь спасти.

Фото: РТКОММ

Фото: РТКОММ

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» впервые был реализован в Иркутске. Теперь, на протяжении всего 2020 года, он будет распространяться на другие регионы России. С помощью проекта страна узнает о людях, которые живут вдали от цивилизации, но, с помощью современных технологий идут к поставленным целям, достигают результатов и меняют свою судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
За право на "свободу" иркутянину пришлось продать квартиру
ТПП Восточной Сибири наградила победителей V регионального чемпионата «WorldSkills»
В Иркутской области более тысячи обманутых дольщиков
Смертельное ДТП в Усольском районе: два человека погибли в столкновении Ниссана и Мазды
На Байкале задержали браконьера с 76 хвостами омуля
Как выглядел Иркутск в 1919 году: документальная хроника
Гриппом и вирусными инфекциями в Иркутске больны 9000 человек
Ученые выяснят, почему у байкальской нерпы проблемы с сердцем
На Шпицбергене под лавину попала туристическая группа под руководством Даниила Тюрюмина
Забыл телефон на месте преступления и вернулся: сотрудники компьютерного клуба из Улан-Удэ сами задержали похитителя
Сергей Зверев получил премию "Человек года" по версии журнала Bloggmagazine
Многодетного отца из Бурятии осудили за то, что он избил друга из-за ревности
Топливного мошенника, обманувшего водителя в Тайшетском районе, заключили под стражу
Автоматы Калашникова пытались нелегально провезти в Иркутск из Китая
Стали известны даты запрета на торговлю алкоголем во время ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске
Водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогут благоустроить памятные места к 75-летию Победы
Мошенники выманили у иркутянки 10 тысяч рублей с помощью автоответчика
Иркутянина, напавшего с пистолетом на офис микрозаймов, задержали в Чите
Внимание, дачники и садоводы: сегодня в "Комсомолке" ищите пакетик с семенами
Бухгалтер в Осинском районе добавила себе к своему доходу 120 тысяч рублей и получила срок
Реставрация станционного дома в музее «Тальцы» завершена
Первый матч в Центре по хоккею с мячом «Байкал пройдет 21 марта
Студенты из стройотрядов Иркутска первыми вышли на лед арены "Байкал"
В нескольких районах Иркутска 25 февраля отключат электричество
Вблизи туристических маршрутов на льду Байкала установили 12 туалетов