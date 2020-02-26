2020-02-26T10:51:33+03:00
Происшествия

Афера века: сибирский Чичиков оформил на "мертвые души" 600 кредитных карт

У банка вдвоем с матерью они украли больше 57 миллионов рублей [подробности]
Мария ОСИПОВА
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Ангарчанина и его мать осудили за кражу у банка больше 57 миллионов рублей.Ангарчанина и его мать осудили за кражу у банка больше 57 миллионов рублей.
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На шесть лет отправится за решетку житель Ангарска, укравший у банка, в котором возглавлял отдел продаж, почти 60 миллионов рублей. Его сообщница, в качестве которой он привлек мать, проведет в колонии общего режима четыре года и шесть месяцев. Такой приговор семейке аферистов вынес накануне Ангарский городской суд.

А начиналось все весьма оригинально. Современный Чичиков в славном сибирском городе Ангарске разработал хитроумную и весьма прибыльную схему обогащения за счет средств банка. Напомним, в 2013 году мужчина инициировал выпуск банком зарплатных и кредитных карт на имена вымышленных людей. Он придумал все: подделал копии паспортов якобы клиентов банка, их персональные данные, адреса, места работы и размер доходов. По липовым данным на придуманных «мертвых душ» банк выпускал карты с кредитным лимитом до 300 тысяч рублей. А мать афериста с этих банковских карт снимала деньги в банкоматах Ангарска и Иркутска.

За три года мошенник оживил 415 «мертвых душ», выпустил 624 банковские карты

За три года мошенник оживил 415 «мертвых душ», выпустил 624 банковские карты

«Комсомолка» подробно писала, как за три года, с 2013 по 2016, «Чичиков» оживил 415 «мертвых душ», выпустил 624 банковские карты и набил сейф 57,8 млн рублей. Украденные деньги ангарчанин транжирил направо и налево: возил поклонниц за границу, покупал квартиры, машины и дорогущие часы. Матушка его скрашивала будни походами к косметологам и шопингом по шубным магазинам. Когда афера раскрылась, силовики конфисковали у предприимчивой семейки мехов, часов и прочих атрибутов на 21 млн рублей.

Казалось, схема обмана банка работала, как часы: действовали мама с сыном так, что комар и носа не подточит – ежемесячно ангарчанин вносил минимальные платежи за кредиты по всем фейковым картам. Но однажды система дала сбой: мужчина просто забыл внести очередной платеж. В поисках должников в скором времени на афериста вышла служба безопасности банка. На маму с сыном завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Помимо лишения свободы подсудимым назначен штраф – 700 и 300 тысяч рублей соответственно, - рассказали в пресс-службе суда. – Кроме того, судом с виновных взыскано солидарно 56 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. У осужденных конфискованы квартиры, автомобиль, гаражный бокс, сотовые телефоны и дорогие часы, нажиты преступным путем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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