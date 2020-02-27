Отец-одиночка без руки и четверо его детей получили трехкомнатную квартиру после статьи в «Комсомолке»

Об истории отца-одиночки из Братска Сергея Глухова «Комсомолка» подробно рассказывала в начале февраля. 12 лет назад мужчине отрезало левую руку на лесоперерабатывающем предприятии. В одночасье он потерял не только хорошую работу, но и жену, которая оставила его с тремя сыновьями и одной дочкой, и ушла к другому. Став инвалидом, Сергей, чтобы хоть как-то содержать своих детишек, устроился сторожем. Он работает двое через сутки, но вместе со всеми соцвыплатами, доход семьи из 5 человек не превышает 35 тыс. рублей.

Но главная проблема для отца и ребятишек даже не деньги, а их ветхий дом 1959 года постройки. Как раз об этом мы и рассказывали… И вот лед тронулся!

Так выглядит старый дом Глуховых. Фото: личный архив семьи Глуховых

- Буквально через несколько дней после публикаций и телесюжетов о нас, мне позвонили из администрации Братска, и сказали: «Вам выдадут трехкомнатную квартиру», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Сергей Глухов. – Я сначала даже не поверил. Но еще через пару дней сотрудники сами приехали к нам и подтвердили это.

Напомним, дом, в котором ютилась семья долгих 8 лет, был настолько в плачевном состоянии, что латать крышу, утеплять деревянные окна, и замазывать треснувший фундамент приходилосьпочти каждый день.И все эти годы Сергей, а также его сыновья: 17-летний Иван, 16-летний Илья, 12-летний Кеша и 10-летняя дочка Катя, мечтали о доме! С 2012 году они стояли в очереди на новое жилье. Но она, выходит, подошла только сейчас, когда о Глуховых рассказали в СМИ.

В таких условиях жили четверо детей. Фото: личный архив семьи Глуховых

Ключи торжественно Сергею пока не вручили. Сейчас идет оформление документов на право собственности. Но два дня назад, признается, Сергей, он вместе с детьми уже побывал в своем новом жилище. Говорит, квартира находится примерно в 40 минутах езды на автобусе от их старого дома.

- Квартира в многоквартирном доме, на четвертом этаже, - продолжает Сергей Глухов. – Внутри большой зал, две спальни, кухня, санузел, прихожая. Красота! Места точно всем хватит. Дети довольны, наделали фотографий, и уже занимают себе комнаты. Я тоже счастлив, что они теперь будут жить в уюте. Кстати, мне еще позвонили из строительной компании и пообещали бесплатно сделать ремонт.

А вот зал новой 3-х комнатной квартиры семейства, в которую Сергей и его дети скоро должны въехать. Фото: личный архив семьи Глуховых

После переезда, продавать старый дом с участком Сергей не планирует. Говорит, теперь будет вместе с ребятишками каждое лето ездить туда как на дачу: отдыхать и садить овощи.

В администрации Братска заверили, что ключи и документы семье выдадут в ближайшие дни.

- Действительно, Сергей, который стоял в очереди на улучшение жилищных условий, получит трехкомнатную квартиру, - прокомментировали местные власти. – Поиски велись по поручению мэра. Как только появился подходящий вариант, его сразу забронировали для Глуховых.

В новой квартире один зал и две спальни. Фото: личный архив семьи Глуховых

Кстати, история отца-одиночки так тронула людей их разных городов России, что вопрос о покупке мебели даже не стоит.

- Деньги летят мне на карту каждый день, - говорит Сергей. – Я знаю только имена, от кого они приходят. Звонят незнакомые люди от Ярославля до Дальнего Востока, спрашивают, чем помочь. Так что, хочу сказать всем спасибо!

Фото: личный архив семьи Глуховых

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