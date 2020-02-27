Песни Великой Победы: иркутяне расскажут о любимых композициях, посвященных Великой Отечественной войне

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки песни из фильма «Офицеры»? Именно такие песни, пробирающие до слез и мурашек, поддерживали боевой дух солдат в военные годы и укрепляли веру в то, что им удастся отвоевать мирное небо для детей и внуков, вернуться домой с победой!

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» и Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» запускает проект «Песни Великой Победы». Мы будем публиковать знаменитые композиции два раза в неделю: в ежедневном выпуске газеты по понедельникам и в еженедельнике "КП-толстушка" по средам.

Первый выпуск посвятим песне «Нам нужна одна победа (десятый наш десантный батальон)» Булата Окуджавы, написанной в 1970-м году для фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».