2020-02-27T15:36:36+03:00
Общество

Песни Великой Победы: иркутяне расскажут о любимых композициях, посвященных Великой Отечественной войне

«Комсомолка» совместно с "Единой Россией" запускает проект в преддверии 75-летия со дня Победы
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Песни Великой Победы: первый выпуск проекта будет посвящен композиции Булата Окуджавы. Фото: РИА Новости.Песни Великой Победы: первый выпуск проекта будет посвящен композиции Булата Окуджавы. Фото: РИА Новости.
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки песни из фильма «Офицеры»? Именно такие песни, пробирающие до слез и мурашек, поддерживали боевой дух солдат в военные годы и укрепляли веру в то, что им удастся отвоевать мирное небо для детей и внуков, вернуться домой с победой!

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» и Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» запускает проект «Песни Великой Победы». Мы будем публиковать знаменитые композиции два раза в неделю: в ежедневном выпуске газеты по понедельникам и в еженедельнике "КП-толстушка" по средам.

Первый выпуск посвятим песне «Нам нужна одна победа (десятый наш десантный батальон)» Булата Окуджавы, написанной в 1970-м году для фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

"Комсомолка" запускает проект совместно с региональным отделением партии "Единая Россия".

"Комсомолка" запускает проект совместно с региональным отделением партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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