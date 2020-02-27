2020-02-27T15:36:36+03:00
Общество

Коронавирус не помеха: сибиряки едут в Милан на мебельные фабрики, а в Южную Корею в клиники

Наши люди ничего не боятся, в том числе опасной заразы
Юлия УЛЫБИНА
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Коронавирус не помеха: сибиряки едут в Милан на мебельные фабрики, а в Южную Корею в клиники.Коронавирус не помеха: сибиряки едут в Милан на мебельные фабрики, а в Южную Корею в клиники.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за коронавируса граница с Китаем закрыта уже почти месяц. Сейчас изоляцию продлили до 1 апреля. Кроме того, с 1 марта прекращается авиасообщение с Южной Кореей. Сохранятся лишь рейсы «Аэрофлота» и «Авроры», прибывающие в «карантинный» терминал F Шереметьево. Россиянам также рекомендовано воздержаться от поездок в Иран и Италию.

Уточним, что из Иркутска в Южную Корею сейчас летают две авиакомпании - S7 и KoreanAir. В представительстве корейской компании надеются, что ближайшие рейсы 20 и 24 апреля состоятся, ведь к этому времени ситуация может измениться к лучшему. А вот в S7, которая летает в Сеул каждую неделю, информации о прекращении полетов пока нет.

- Мы работаем в обычном режиме. Когда получим официальное письмо, обязательно оповестим всех пассажиров, - сообщили в авиакомпании.

В любом случае прекращение рейсов не означает полную изоляцию. Например, с 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд в Россию. Временно не выдаются туристические, учебные, частные и рабочие визы. Но есть исключения: служебные, деловые, гуманитарные, транзитные визы получить можно.

Через Москву путь открыт

- Говорят, что теперь китайцев у нас нет. Да нет, есть, просто их меньше. Жители Поднебесной могут лететь в Иркутск через Москву. То же самое будет и с сообщением с Южной Кореей, - рассказал в частной беседе представитель аэропорта. - Все, кому нужно, летят через терминал в Шереметьево. Но авиация все же несет серьезные убытки.

Иркутяне от поездок тоже не отказываются. Например, сибиряки очень любят летать в эту страну не только на отдых, но и на лечение в медицинских клиниках.

- Мы продавали комбинированные туры на март и апрель - туризм плюс медицинская диагностика. Пока никто не отказывался, наверное, до людей еще не дошла информация, - отметил руководитель одного из крупных иркутских турагентств. - Я думаю, если человек решил обследоваться в хорошей клинике, то он все равно это сделает. Обменяет билеты, немного подождет.

Пропустить выставку в Италии? Ни за что!

Также сибиряки не особо следуют рекомендациям не ездить без нужды в Италию, где тоже бушует коронавирус. Так, в апреле несколько бизнесменов собирались посетить Миланский мебельный салон - одно из важнейших событий для европейских дизайнеров и производителей мебели. Из-за угрозы распространения коронавируса и потери большей части байеров из Китая выставку перенесли на июнь.

- Несколько иркутян, собиравшихся в Милан, не стали отказываться от поездки. Они решили самостоятельно посетить мебельные фабрики, ведь наши люди ничего не боятся, - рассказала директор одного из туристических агентств Людмила. - Но были и те, кто «попал на деньги». Некоторые купили невозвратные авиабилеты, не прибегая к нашим услугам, а лететь не рискуют. Такое часто случается: сами все забронируют по интернету, а потом кричат помогите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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