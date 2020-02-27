Перелетела через две машины: 18-летний водитель без прав сбил женщину на тротуаре в Иркутской области

Страшная авария произошла днем, 27 февраля в Киренске. Около 15 часов, 18-летний водитель ВАЗ 21099, проезжая остановку «Городской рынок», не справился с управлением, столкнулся с Тойотой Короллой, затем его отнесло на столб, после чего он вылетел на тротуар, где он сбил проходящую 29-летнюю женщину и протаранил припаркованные Тойоту Короллу и Митсубиси Аутлендер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/763279" frameborder="0"></iframe> 18-летний водитель сбил женщину на тротуаре в Иркутской области.Видео: "ДТП 38RUS"

- Женщина пострадала и с различными травмами была доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения. За записи видно, как после удара, женщина перелетела через две припаркованные машины. Кроме того, ВАЗ задел еще одного пешехода. Что касается водителя, то после аварии он вышел из своего авто, схватившись за голову. Тут же его задержал один из прохожих. Полицейские уже выснили, что у виновника ДТП вообще не было водительского удостоверения. На него уже составили несколько административных протоколов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тойоту разорвало на части: 20-летний иркутянин погиб в ДТП, врезавшись в столб (Подробности)