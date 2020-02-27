Готовимся к сезону клещей: как уберечь себя и близких

Иркутская область и Республика Бурятия входят в зону особого риска распространения клещевого энцефалита. Как защитить себя и своих близких от опасного заболевания? Об этом мы поговорили с вице-президентом АО «Страховая компания «Колымская» по Восточной Сибири Еленой Свижак.

- Елена Ивановна, с наступлением весны многие задумываются об отдыхе на природе, но нередко отказываются от своих планов из-за клещей, которых в последнее время в наших лесах становится все больше. Есть ли возможность как-то себя обезопасить и не думать о печальных последствиях?

- Конечно. Нужно вступить в программу добровольного медицинского страхования компании «Колымская». Результат гарантирован, ведь мы уже более 28 лет работаем в этом направлении, предлагая различные программы по профилактике заболеваний, которые переносят клещи. «Колымская» сотрудничает с медицинскими учреждениями Иркутска, Ангарска, Братска,Улан-Удэ по поводу исследования клеща и крови человека, а в таких городах, как Усть-Илимск, мы работаем с врачами-инфекционистами по введению профилактической дозы иммуноглобулина в случае укуса клеща. При этом у нас действует несколько различных программ, в каждом городе они свои (исходим из того, какие услуги может предложить медицинское учреждение). В Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и некоторых других городах «Колымская» предлагает своим клиентам заключить договор добровольного медицинского страхования по программе «Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща+». В ее рамках застрахованному будет сделан анализ не только на клещевой энцефалит, но и еще на пять различных инфекций, которые могут переносить клещи: боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), клещевую возвратную лихорадку и клещевой риккетсиоз (КР).

- Что делать человеку, которого укусил клещ?

- Необходимо в течение 3 дней обратиться в указанные в нашем полисе медучреждения, и вам проведут все необходимые исследования: первичный осмотр, удаление клеща, забор крови на анализ по шести вышеперечисленным инфекциям. Если укус клеща оказался все-таки заразным, начинается экстренное лечение, положенное по медицинским показаниям. В Братске исследование крови происходит только на две инфекции – энцефалит и боррелиоз, а в Усть-Илимске, где нет лабораторий, которые могли бы провести исследование клеща и крови человека, действует другая страховая программа - «Экстренная помощь при укусе клеща». От предыдущей она отличается тем, что при отсутствии противопоказаний пострадавшему сразу же вводится нужная доза иммуноглобулина.

- Насколько популярны такие программы среди населения?

- Чрезвычайно популярны. Причин, по которым страхование от укуса клеща настолько распространено среди жителей Сибири, несколько. Во-первых, этот полис серьезно экономит деньги. Учитывая, что страховая сумма по таким договорам страхования составляет 200 тыс. рублей на одного человека, сам полис стоит всего от 160 до 250 рублей - в зависимости от программы, города и наличия скидок. При его отсутствии человеку, которого укусил клещ, придется выложить из своего кармана деньги и на осмотр врача, и на исследования, и на лекарство, что очень недешево. Приведу пример. Для того чтобы сделать укол иммуноглобулина, требуется одна ампула на 10 кг веса человека, а стоит она около 900 рублей. То есть если пострадавший от укуса клеща весит 100 кг, только сам препарат обойдется ему в 9 тыс. рублей, не считая дополнительных услуг. Во-вторых, полис страховой компании «Колымская» экономит не только деньги, но и время. Его владелец может тут же в течение 3 дней обратиться в лечебное учреждение и без всяких проволочек получить всю необходимую медицинскую помощь. Ну и, в-третьих, без сомнения, полис нужен для того, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким, потому что, приобретая его, вы получаете гарантию, что вовремя оградите себя от риска заражения любым заболеванием, переносимым клещами.

Еще один немаловажный плюс – доступность. Приобрести полис можно как на нашем официальном сайте www.kolm.ru, так и в офисах компании или у наших страховых агентов. Кстати, напомню, что полис вступает в силу на шестой день с момента заключения договора. Поэтому тем, кто хочет насладиться первыми теплыми деньками на природе, вывезти семью на дачу, стоит поторопиться и обеспечить себе и своим близким гарантированную безопасность со страховой компанией «Колымская».

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*г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 245, тел. (3952) 24-69-91;

*г. Ангарск, 82-й квартал, тел. (3955) 52-99-24

*г. Шелехов, 2-й квартал, 19а, тел. (39550) 4-00-50;

*г. Братск, ул. Подбельского, 20, тел. (3953) 41-45-45;

*г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 18, тел. (3953) 40-03-05;

*г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, 1, тел. (39543) 6-92-95;

*г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, тел. (39535) 9-03-04;

*г. Черемхово, ул. Ленина, 10, тел. (39546) 5-00-05;

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